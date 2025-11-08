الخارجية الأمريكية : رفع اسم الشرع من قوائم الإرهاب تقديرا لجهوده

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع عن قوائم الإرهاب جاء تقديرا لجهود القيادة السورية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها : الحكومة السورية تبذل جهودا حثيثة من أجل الكشف عن مصير الأميركيين المفقودين.

وشدد البيان الأمريكي على أن الحكومة السورية تعمل على تنفيذ التزاماتها في مكافحة الإرهاب والمخدرات

وكذلك تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة؛ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة العقوبات، في خطوة تُعدّ تحولاً لافتاً في سياسة واشنطن تجاه دمشق.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القرار يأتي استنادا إلى مراجعة شاملة لبرامج العقوبات المفروضة على سوريا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن خلفيات القرار أو توقيته.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تقارير أشارت إلى تحركات دبلوماسية جديدة بين واشنطن ودمشق، وسط مؤشرات على انفتاح محتمل في العلاقات بين الجانبين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الحكومة السورية بشأن القرار الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سألتقي بالرئيس السوري، وأعتقد أنه يقوم بعمل جيد للغاية، وذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وأضاف ترامب، الرئيس السوري رجل قوي وأنا على وفاق معه بشكل جيد.

وتابع الرئيس الأمريكي، رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن.