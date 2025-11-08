محافظ الإسماعيلية يتابع حملات إدارة البيئة التوعوية لأصحاب المطاعم والمحال

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة توعية أصحاب المحال التجارية والمطاعم من الأضرار الناجمة عن عدم تطبيق الاشتراطات البيئية.

في هذا السياق، قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة بحملة توعية من خلال المرور الميداني على عدد من المطاعم والمحال التجارية بشارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب، من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

واستهدفت الحملة رفع مستوى الوعي البيئي لدى أصحاب الأنشطة التجارية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وصرحت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك للقيام بالتفتيش على تلك المحال ومراجعة التراخيص والتنبيه بضرورة استخراج رخصة لمزاولة النشاط والحصول على الموافقة البيئية طبقًا للقوانين المنظمة مع ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية بكل نشاط.

وأضافت "الخولي"، أن الإدارة ستواصل تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري في مختلف المراكز والمدن، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على بيئة نظيفة وصحية وآمنة لجميع المواطنين.