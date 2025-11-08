الزراعة: حملات مكثفة للمرور على أسواق الماشية بالمحافظات لمتابعة استقرار الوضع الوبائي

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات المرور المكثفة لمتابعة أسواق الماشية في عدد من محافظات الجمهورية، للتأكد من استقرار الوضع الوبائي للماشية والاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المعروضة للبيع.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة جميع الاسواق، والتأكد من سلامة الماشية المعروضة، وطمأنة المربين والتجار والمواطنين، فضلا عن مواصلة الخطط الاستباقية للهيئة لمكافحة الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جهته قال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حملات المرور شملت أسواق محافظات : الجيزة والدقهلية والمنوفية والفيوم، وسوهاج، حيث تم الاطمئنان على استقرار الحالة الوبائية، وعقد لقاءات مع المربين والتجار، فضلا عن فحص حالة الماشية المعروضة، والإطمئان على حالتها الصحية، وعدم وجود أية مشكلات مرضية.

وأكد رئيس الهيئة على استمرار تواجد لجان الطب البيطري في الأسواق لإجراء حملات التحصين الضرورية ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى أعمال التطهير للمناطق المحيطة بالأسواق، وهو ما يضمن بيئة صحية وآمنة لتداول الماشية.

واشار الأقنص إلى أنه وفقا لحملات المرور الميدانية، فالحالة الوبائية في جميع الأسواق التي تم المرور عليها مستقرة، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة وجهود فرق الخدمات البيطرية في المحافظات.

وأشار الأقنص إلى مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع قرى محافظات الجمهورية، ضمن جهود الهيئة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، والإجراءات الاحترازية لوقايتها من الأمراض والأوبئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

ومن جانبهم أشاد مربي الثروة الحيوانية والتي تم عقد لقاءات معهم في الاسواق، بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لدعم المربين، فضلا عن أعمال التحصين المستمرة، مؤكدين عدم صحة ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي، بشأن انتشار الأمراض، وتأثيرها على صحة الماشية.

