قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: حملات مكثفة للمرور على أسواق الماشية بالمحافظات لمتابعة استقرار الوضع الوبائي

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات المرور المكثفة لمتابعة أسواق الماشية في عدد من محافظات الجمهورية، للتأكد من استقرار الوضع الوبائي للماشية والاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المعروضة للبيع.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة جميع الاسواق، والتأكد من سلامة الماشية المعروضة، وطمأنة المربين والتجار والمواطنين، فضلا عن مواصلة الخطط الاستباقية للهيئة لمكافحة الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جهته قال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حملات المرور شملت أسواق محافظات : الجيزة والدقهلية والمنوفية والفيوم، وسوهاج، حيث تم الاطمئنان على استقرار الحالة الوبائية، وعقد لقاءات مع المربين والتجار، فضلا عن فحص حالة الماشية المعروضة، والإطمئان على حالتها الصحية، وعدم وجود أية مشكلات مرضية.

وأكد رئيس الهيئة على استمرار تواجد لجان الطب البيطري في الأسواق لإجراء حملات التحصين الضرورية ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى أعمال التطهير للمناطق المحيطة بالأسواق، وهو ما يضمن بيئة صحية وآمنة لتداول الماشية.
واشار الأقنص إلى أنه وفقا لحملات المرور الميدانية، فالحالة الوبائية في جميع الأسواق التي تم المرور عليها مستقرة، وهو ما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة وجهود فرق الخدمات البيطرية في المحافظات.

وأشار الأقنص إلى مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع قرى محافظات الجمهورية، ضمن جهود الهيئة، للحفاظ على الثروة الحيوانية، والإجراءات الاحترازية لوقايتها من الأمراض والأوبئة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

ومن جانبهم أشاد مربي الثروة الحيوانية والتي تم عقد لقاءات معهم في الاسواق، بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لدعم المربين، فضلا عن أعمال التحصين المستمرة، مؤكدين عدم صحة ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي، بشأن انتشار الأمراض، وتأثيرها على صحة الماشية.
 

الزراعة الماشية أسواق الماشية الوضع الوبائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

الأهلي والزمالك

المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

ترشيحاتنا

دقيق

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء

صورة أرشيفية

الفرح تحول لميتم .. مصرع شاب بطلق خرطوش خلال نقل عفش عروسة بالشرقية

لوشا

تأجيل محاكمة التيك توكر لوشا لجلسة 17 نوفمبر

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد