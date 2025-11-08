أمير الكيلاني يتأهل لنصف نهائي الملاكمة ويضمن ميدالية لمصر في ألعاب التضامن الإسلامي

ضمن أمير الكيلاني، لاعب منتخب مصر للملاكمة، ميدالية للبعثة المصرية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة السعودية "الرياض."

وتأهل "الكيلاني" إلى الدور نصف النهائي في منافسات وزن 55 كجم، وذلك على حساب السعودي محمد المولد، الذي أصيب في بدايات النزال، ليوقف الحكم المباراة معلنًا فوز البطل المصري.

ليضمن أمير الكيلاني ميدالية برونزية على الأقل بعد صعوده إلى الدور نصف النهائي في منافسات الملاكمة. وتعد أولى ميداليات البعثة المصرية في الدورة الإسلامية بالرياض.

وبذلك يصبح رصيد مصر تاريخيًا 146 ميدالية متنوعة بعد ضمان أمير الكيلاني أولى الميداليات المصرية في النسخة الجارية.

يذكر أن مصر تشارك في دورة ألعاب التضامن الإسلامي للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بقائمة تضم 96 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 16 رياضة.