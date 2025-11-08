نائب محافظ المنوفية يعقد اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ إزالة تعديات نهر النيل

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمتابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، وذلك في إطار "المشروع القومي لضبط النيل"، الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية.

وعقد محمد موسى، نائب المحافظ، اجتماعا اليوم، السبت، لمناقشة آليات تنفيذ إزالة التعديات على القطاع المائي لنهر النيل، بحضور خالد النمر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة غادة الجنزوري، مدير عام ري المنوفية، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ووكيل إدارة حماية النيل، وعدد من مديري إدارات الديوان العام.

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ إزالة جميع تعديات نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن “السادات، وأشمون، ومنوف، الشهداء”، وتحديد الأولويات وتصنيف الحالات “مأهولة، وغير مأهولة”، وذلك عقب إجراء المعاينات اللازمة لتلك الحالات من خلال اللجنة المشكلة بهذا الشأن، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيداً لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة تكثيف الجهود والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرم نهر النيل وإزالة جميع التعديات القائمة لضمان استعادة قدرة النهر الاستيعابية والاستفادة من الموارد المائية في مواجهة التغيرات المناخية.