أحمد الصغيري: الدوري صعب جدا.. ومجدي عبد العاطي كلمة السر في تألقي

أكد أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، أنه لن تكون هناك مفاجأت هذا الموسم فيما يخص بطل الدوري، حيث ستنحصر المنافسة في النهاية بين الثلاثي الكبار الأهلي والزمالك وبيراميدز، مشددًا على أن المفاجأت ستكون في أسماء الأندية الأربعة التي ستُكمل الفرق السبعة في مجموعة تحديد البطل.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز عندما تعود ستستعيد مكانها الطبيعي في المراكز الأولى في جدول ترتيب دوري نايل، لأنها تمتلك "النفس الطويل" والقدرة على المنافسة وهو المطلوب لمعركة الفوز باللقب.

وأضاف لاعب زد الحالي: الدوري هذا الموسم صعب جدًا، لا يمكننا تقييم تجربة أي فريق بشكل كامل إلا مع نهاية الدور الأول، حتى أسماء الفرق في مجموعتي تحديد البطل والهبوط لن نعرفها سوى في الجولة الأخيرة، البطولة قوية جدًا ولا يمكنك تحديد من سيفوز في كل مباراة، الجميع استعد للموسم بكل قوة ودعم صفوفه وذاكر المنافسين.

وواصل لاعب أسوان الأسبق: بدأت مسيرتي الكروية ناشىء في نادي مصر المقاصة بالفيوم، وبعد وصولي للسن المناسب للعب في الفريق الأول، انتقلت للعب في نادي أسوان بالدوري الممتاز لمدة موسمين تحت قيادة كابتن مجدي عبد العاطي، ثم رحلت لنادي فاركو بطلب منه، وعندما تعاقد مع زد، طلب انضمامي للفريق، وهو ما تحقق، والآن أنا في زد للموسم الثالث على التوالي.

وأكمل لاعب فاركو السابق حديثه: ارتباط اللاعب بالمدرب يحدث فارقًا كبيرًا في مسيرته، بدأت في أسوان تحت قيادته لاعبًا صغير السن لا يعرفه أحد، هو من طلب التعاقد معي من نادي مصر المقاصة، كانت مغامرة كبيرة أن تُقحم لاعب ناشىء وسط لاعبين كبار ومتمرسين في الدوري الممتاز، لكنه منحني الثقة والحمد لله كنت على قدر المسؤولية.

واختتم أحمد الصغيري حديثه: تألقت في أسوان خلال الموسمين، بعدها انتقلت لفاركو ثم زد تحت قيادة كابتن مجدي عبد العاطي، هو مقتنع بي وبإمكانياتي وبقدرتي على تنفيذ ما يطلبه مني وبالتالي ارتباط بالتواجد معه شيء يسعدني.