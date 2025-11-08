قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
انطلاق الأسبوع التدريبي 14 بمركز بسقارة غدًا الأحد

ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام 2025 / 2026 غدًا الأحد، والذي يُعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة 140 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحليات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تعمل على ربط المحتوى التدريبي في مركز سقارة  باحتياجات المحافظات لضمان انعكاس أثر التدريب على الأداء التنفيذي للكوادر المحلية في الشارع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الرابع عشر يتضمن ثلاثة برامج تدريبية متخصصة تشمل برنامج إعداد مدربين تخصصي (إعداد حقائب تدريب المحليات) بهدف خلق كوادر قادرة على نقل المعرفة داخل وحدات الإدارة المحلية، وبرنامج دراسات الجدوى المدنية والخريطة الاستثمارية لمصر لدعم العاملين بالمهارات اللازمة لتحليل الفرص الاستثمارية والتخطيط القائم على البيانات، إلى جانب برنامج أفضل الممارسات في إعداد وفهم اللوائح التنفيذية بما يعزز الفهم الدقيق للتشريعات المنظمة لبيئة العمل المحلي وتطبيقها بكفاءة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تنفيذ هذه البرامج يأتي استكمالًا لمسار التطوير المؤسسي في مجال الإدارة المحلية، وتأكيدًا على دور مركز التنمية المحلية بسقارة في دعم بناء القدرات القيادية والتنفيذية بالمحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن البرامج التدريبية تم تصميمها لتدعم مهارات تحليل البيانات، وإدارة الأولويات، وصياغة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات اليومية داخل منظومة المحليات، وذلك وفق منهج علمي يربط بين الجانب العملي والتطبيقي، ويخضع لمراجعة مستمرة لضمان مواكبته للتحديثات الإدارية والتشريعية ومتطلبات التحول المؤسسي.

