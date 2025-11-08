المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة التزوير والنصب على المواطنين في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة التزوير والنصب على المواطنين مقابل المال في روض الفرج.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغا من مواطن يفيد بقيام شخصين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير إعلام وراثة، وشهادة وفاة لأحد الأشخاص، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين وعُثر بحوزتهما على عدد من الأختام المزورة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.