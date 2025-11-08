المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة بمنطقة البساتين.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم استغل تواجد المجني عليها بمفردها أسفل العقار وقرر الاعتداء عليها وهتك عرضها ولامس أجزاء حساسة من جسدها، وهو ما أكدته تسجيلات الكاميرات وشهادة الضحية والشهود في الواقعة.

تلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من أسرة فتاة يفيد بتعرضها لاعتداء وهتك عرض من قبل عاطل، وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل إلي المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة