القاهرة تنجح في تثبيت التهدئة وتواصل جهودها لتجنب التصعيد بغزة

أكدت الإعلامية أمل الحناوي، على أن مصر نجحت في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد إطلاق سلسلة من الاتصالات المكثفة مع جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن القاهرة تواصل تحركاتها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان استدامة التهدئة ومنع انزلاق المنطقة إلى موجة جديدة من التصعيد.

دعم جهود إعادة الإعمار

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف المصري ثابت ومرتبط بحماية الشعب الفلسطيني ودعم جهود إعادة الإعمار، مشيرة إلى وجود توافق فلسطيني على تفويت الفرصة على إسرائيل وعدم منحها أي ذريعة لاستئناف العمليات العسكرية.

وأوضحت الإعلامية أن القاهرة تبذل جهودًا حثيثة لدفع مسار التهدئة إلى الأمام وتهيئة الأجواء أمام الحلول السياسية المستدامة التي تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتعيد الاستقرار إلى قطاع غزة والمنطقة بأكملها.