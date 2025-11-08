قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن
بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات
عبد المنعم السيد: هذه عوائد صفقة علم الروم على مصر اقتصاديا.. فيديو
السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل
الإغاثة الطبية: الاحتلال يمنع دخول المستلزمات ويواصل خرق التفاهمات في غزة
قصر عابدين يحتضن حفل ذا جراند بول العالمي للمرة الأولى في مصر
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
النصر يفوز بثلاثية على نيوم ويعزز صدارته للدوري السعودي
ما زالت حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي
استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية
إيلون ماسك: تسلا تقترب من السماح بإرسال الرسائل والكتابة أثناء القيادة
شريف منير وأحمد حاتم وجميلة عوض من كواليس فيلم ريد فلاج
إشراف أمريكي-إسرائيلي مشترك على المساعدات الموجهة إلى غزة.. تفاصيل

قال مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ستتوليان بشكل مشترك الإشراف على عملية نقل وتنسيق المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول أن قوات أمريكية تشارك فعليًا في آلية التنسيق والإشراف على دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن الأجهزة الإسرائيلية ستظل جزءًا من عملية اتخاذ القرار ومتابعة التنفيذ.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت، أمس الجمعة، بأن مركز التنسيق المدني-العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة سيتولى إدارة دخول المساعدات إلى غزة، بدلاً من السيطرة الإسرائيلية المنفردة عليها، مضيفة أن هذا المركز سيحدد نوع وكميات المساعدات المسموح بإدخالها.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن دمج لجنة التنسيق المشتركة بين الجانبين جارٍ بالفعل، وأن الهدف هو ضمان تدفق المساعدات بما يتوافق مع الترتيبات الأمنية والسياسية المتفق عليها بين تل أبيب وواشنطن.

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

الجيش الإسرائيلي: القضاء على قيادي من حزب الله في جنوب لبنان

إغلاق جميع المحطات.. توقف توليد الكهرباء في أوكرانيا

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جنوب شرقي خان يونس

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

فوائد مذهلة للنوم نصف ساعة بعد الظهر .. أسرار القيلولة القصيرة

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية..تنفذ أول معسكر كشفي ببركة النصر بالحسينية

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

