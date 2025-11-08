ترامب يقترح تغيير نظام التأمين الصحي الخاص بالمواطنين الأمريكيين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على "تروث سوشيال" انتقادات جديدة لبرنامج التأمين الصحي الذي تم تقديمه في عهد الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة باراك أوباما والمعروف باسم "أوباما كير".

أعلن ترامب أن على الكونغرس الأمريكي تغيير نظام التأمين الصحي الحالي في البلاد وتوجيه الأموال المخصصة لهذه الخدمات مباشرة للمواطنين بدلا من الشركات الكبرى.

أكد ترامب: "أنصح الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتوجيه مئات المليارات من الدولارات التي تذهب حاليا لشركات التأمين الجشعة لإنقاذ نظام الرعاية الصحية الرديء الذي يوفره أوباما كير، وتحويلها مباشرة للناس حتى يتمكنوا من دفع تكاليف الرعاية الصحية لأنفسهم والتي ستكون أفضل بكثير، وسيتبقى لديهم أموال منها أيضا".

وأضاف ترامب: "بمعنى آخر، أخذ الأموال من شركات التأمين الكبيرة والسيئة، وإعطاؤها للناس، وتدمير أسوأ نظام رعاية صحية في العالم من حيث السعر والجودة وهو أوباما كير".