الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت 8 نوفمبر، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصال مسار العلاقات بين مصر وأوكرانيا، مؤكداً الحرص على مواصلة تطوير التعاون القائم في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على الروابط المتنامية التي تجمع البلدين في مختلف القطاعات. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تعزيز الشراكات القائمة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات حول العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة وأهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الدوليين. وقد تناول الاتصال فى هذا السياق الأزمة الاوكرانية وتطوراتها.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقدير بلاده لجهود مصر في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخض عنها من اتفاق لانهاء الحرب في غزة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور المصري المحوري في تحقيق التهدئة وإحراز تقدم نحو تحقيق السلام في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أوكرانيا العلاقات الثنائية المجالات الاقتصادية

