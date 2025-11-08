قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
إيه العبقرية دي.. دهشة أحمد موسى على الهواء بسبب كتاب الطريق إلى الخلود
رياضة

دعم مالي شامل لمراكز الشباب والأندية الرياضية في دمياط بمليوني جنيه

القسم الرياضي

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع الشباب والرياضة، وبناءً على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط دفعة قوية من الدعم المالي للعام  2025–2026، تحت رئاسة الدكتور محمد فوزي مدير المديرية، وذلك تعزيزًا لدور مراكز الشباب والأندية في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.

وقد تضمن الدعم ما يلي:

دعم 95 مركز شباب على مستوى المحافظة بمبلغ 705,000 جنيه (سبعمائة وخمسة آلاف جنيه)، بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الأنشطة الشبابية.

دعم 6 مراكز تنمية شبابية وهي: شط الملح، مدينة دمياط، دمياط الجديدة، فارسكور، كفر سعد، ميت أبو غالب، بمبلغ 45,000 جنيه.

دعم 10 أندية رياضية بمبلغ إجمالي 977,825 جنيه، موزعة بين دعم المديرية بقيمة 390,000 جنيه، ودعم مركزي من الوزارة بقيمة 587,825 جنيه.

دعم 3 أندية لمتحدي الإعاقة في كفر سعد، رأس البر، الزرقا بمبلغ 60,000 جنيه، تأكيدًا على دمج ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية.

دعم اللجنة الرياضية بالمديرية بمبلغ 50,000 جنيه لتفعيل البرامج والمبادرات الرياضية على مستوى المحافظة.

بإجمالي دعم مالي قدره 1,837,825 جنيهًا (مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا)، يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وتوفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة في محافظة دمياط.

وأكد الدكتور محمد فوزي أن هذا الدعم يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي، مشيرًا إلى أن المديرية ستواصل جهودها في تنفيذ البرامج التنموية التي تستهدف شباب المحافظة.

