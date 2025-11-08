دعم مالي شامل لمراكز الشباب والأندية الرياضية في دمياط بمليوني جنيه

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع الشباب والرياضة، وبناءً على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط دفعة قوية من الدعم المالي للعام 2025–2026، تحت رئاسة الدكتور محمد فوزي مدير المديرية، وذلك تعزيزًا لدور مراكز الشباب والأندية في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الشباب.

وقد تضمن الدعم ما يلي:

دعم 95 مركز شباب على مستوى المحافظة بمبلغ 705,000 جنيه (سبعمائة وخمسة آلاف جنيه)، بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الأنشطة الشبابية.

دعم 6 مراكز تنمية شبابية وهي: شط الملح، مدينة دمياط، دمياط الجديدة، فارسكور، كفر سعد، ميت أبو غالب، بمبلغ 45,000 جنيه.

دعم 10 أندية رياضية بمبلغ إجمالي 977,825 جنيه، موزعة بين دعم المديرية بقيمة 390,000 جنيه، ودعم مركزي من الوزارة بقيمة 587,825 جنيه.

دعم 3 أندية لمتحدي الإعاقة في كفر سعد، رأس البر، الزرقا بمبلغ 60,000 جنيه، تأكيدًا على دمج ذوي الهمم في الأنشطة الرياضية.

دعم اللجنة الرياضية بالمديرية بمبلغ 50,000 جنيه لتفعيل البرامج والمبادرات الرياضية على مستوى المحافظة.

بإجمالي دعم مالي قدره 1,837,825 جنيهًا (مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا)، يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وتوفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة في محافظة دمياط.

وأكد الدكتور محمد فوزي أن هذا الدعم يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي، مشيرًا إلى أن المديرية ستواصل جهودها في تنفيذ البرامج التنموية التي تستهدف شباب المحافظة.