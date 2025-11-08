سيلفيا النقادي: كتاب الطريق إلى الخلود تم إصداره في توقيت تاريخي

أكد الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي رئيسة تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، أن كتابة الطريق إلى الخلود له قيمة كبيرة لأنه تم إصداره في توقيت تاريخي وهو افتتاح المتحف المصري الكبير .



وقال سيلفيا النقادي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الكتابة له قيمة أدبية وثقافية وتاريخية ".



وتابعت سيلفيا النقادي:" العالم كله كان متواجد في مصر وتابع افتتاح المتحف المصري الكبير والآلاف يزورون المتحف المصري الكبير ".

وأكملت سيلفيا النقادي :" أتمنى أن يتم إصدار نسخة تجارية مصغرة من كتاب الطريق إلى الخلود ويتم بيعه للناس ".



ولفتت سيلفيا النقادي :" كان معنا فريق عمل متخصص عكف على تحرير كتاب الطريق إلى الخلود وهو مكتوب باللغة الإنجليزية "، مضيفة:" وزن الكتاب 4 كيلو ".

