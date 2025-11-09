رئيس جامعة حلوان يهنئ أعضاء اللجنة العلمية الأولمبية من كلية علوم الرياضة بنات

تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بخالص التهنئة والتقدير لأعضاء اللجنة العلمية الأولمبية من كلية علوم الرياضة بنات، وذلك بمناسبة انضمامهم إلى مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية المصرية، تقديرًا لجهودهم العلمية والمهنية المتميزة في مجال علوم الرياضة.

وضم مجلس إدارة الأكاديمية في عضويته:

- الدكتورة لمياء علي – عضو مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية

كما شملت التشكيلات العلمية المتخصصة:

اللجنة العلمية:

-الدكتورة فاتن البطل

-الدكتورة عبلة زهران

لجنة المرأة:

- الدكتورة ماجدة إسماعيل

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب الدكتور السيد قنديل عن فخره بانضمام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى الأكاديمية الأولمبية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية الرفيعة التي تتمتع بها كلية علوم الرياضة بنات، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الجامعة في دعم الحركة الأولمبية والبحث العلمي في المجال الرياضي.

وأكد أن جامعة حلوان تفتخر بكوادرها العلمية التي تواصل التميز على المستويات المحلية والدولية، ونؤمن بأن تمثيل الجامعة في الأكاديمية الأولمبية هو تأكيد على ريادتها في مجال علوم الرياضة، ودليل على كفاءة أعضاء هيئة التدريس الذين يمثلون نموذجًا يحتذى به في العطاء والتميز.

وتوجه الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بخالص التهنئة والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بكلية علوم الرياضة بنات على هذا الإنجاز المشرف بانضمامهم إلى مجلس إدارة الأكاديمية الأولمبية المصرية. وقال إن هذا التمثيل العلمي الرفيع يعكس ما تتمتع به جامعة حلوان من كفاءات بحثية متميزة في مجال علوم الرياضة، ويؤكد على دور الجامعة الريادي في دعم البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم المجتمع ويعزز من مكانة الرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي، لأننا نؤمن في قطاع الدراسات العليا والبحوث بأن دعم الكوادر العلمية وتمكينها من المشاركة في المحافل الوطنية والدولية هو أحد أهم ركائز التقدم، وسنواصل العمل على توفير بيئة بحثية محفزة تليق بطموحات علمائنا."

وقالت الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات – جامعة حلوان، "بكل فخر واعتزاز، أهنئ زميلاتي العزيزات على هذا التكريم المستحق والانضمام إلى الأكاديمية الأولمبية المصرية، وهو إنجاز يعكس الجهد المتواصل والتميز العلمي الذي تحرص عليه كلية علوم الرياضة بنات، لإن وجود نخبة من عضوات هيئة التدريس ضمن اللجان العلمية والأكاديمية يعزز من دور الكلية في تطوير منظومة الرياضة والبحث العلمي، ويؤكد أن المرأة المصرية قادرة على الريادة في جميع المجالات.