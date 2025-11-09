برلماني: الإصلاح الاقتصادي يعكس رؤية الدولة نحو تنمية مستدامة لتحسين معيشة المواطنين

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بسياسات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدا أن السياسات المالية والنقدية عززت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وساهمت في خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح"الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المتحف المصري الكبير، ليس لمصر فقط لكنه للعالم أجمع، وسيكون مقصدًا سياحيًا لمختلف السياح من دول العالم، حيث من المتوقع أن يجذب ملايين الزائرين، مشيرة إلى أن المتحف إضافة قوية للسياحة الثقافية في مصر، كما أنه مشروع تنموي متكامل للسياحة والثقافة والترفيه ويتميز بقربه من المحاور الرئيسية ومطار سفنكس الدولي، إلى جانب قيام القطاع الخاص بزيادة عدد الغرف الفندقية حول المتحف.



جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي ريتشارد كويست، على شبكة سي إن إن الدولية خلال زيارتها الأخيرة للندن، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر متحف لحضارة واحدة ويضم المقتنيات الكاملة للملك توت عنخ أمون، مشيرة إلى أن المتحف يُعزز رؤية الدولة الهادفة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومطارات تربط بين المناطق السياحية الشاطئية والمناطق الأثرية المختلفة.