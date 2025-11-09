تقرير يستعرض المرحلة الثانية من اتفاق غزة بين العراقيل الإسرائيلية والضغوط الدولية

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقريرٍ شامل المشهد المعقد الذي تشهده غزة مع تصاعد الجدل حول مصير عدد من القضايا الشائكة التي تحاول إسرائيل استخدامها كورقة ضغط لاستمرار وجودها في القطاع المنكوب.

معضلة هندسية وأمنية

وعلى رأس هذه القضايا تبرز أزمة شبكة الأنفاق الممتدة منذ عقود، والتي تحولت إلى معضلة هندسية وأمنية معقدة تُهدد مشاريع الإعمار وتُفاقم التوترات الميدانية والسياسية في آنٍ واحد.

وأوضح التقرير أن تل أبيب تصر على أن تدمير الأنفاق يمثل شرطًا أساسيًا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، معتبرة أن وجودها يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل.

وقائع ميدانية جديدة

في المقابل، ترى حركة حماس أن التركيز الإسرائيلي على ملف الأنفاق يهدف إلى إضعاف قدراتها الدفاعية وفرض وقائع ميدانية جديدة على الأرض قبل أي تفاهم سياسي شامل، معتبرة أن تلك الأنفاق تُعد وسيلة دفاعية مشروعة في ظل استمرار الحصار وغياب الضمانات الأمنية.

وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد تمسك حكومته بموقفها الرافض لأي بقاء للأنفاق "تحت أي ظرف"، لافتًا إلى أن تل أبيب تنسق مع واشنطن لوضع آليات مراقبة ميدانية تضمن منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحركة حماس.

في المقابل، تُكثف واشنطن ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لضبط العمليات العسكرية وتجنّب أي خطوات أحادية من شأنها إعاقة تنفيذ خطة الاتفاق.

الوسطاء الدوليون والإقليميون

وختم التقرير بالتأكيد على أن الأزمة أصبحت رهينة توازن دقيق بين الأمن والسياسة، إذ يسابق الوسطاء الدوليون والإقليميون الزمن لتجنب تفجير الوضع من جديد.

وبين اشتراطات إسرائيل وهواجس حماس، يبقى ملف الأنفاق أحد أكثر الملفات حساسية في طريق تطبيق خطة واشنطن، وربما الشرارة التي تُعيد إشعال جولة جديدة من الصراع في قطاع غزة.