عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مسئول أممي في السودان: الإفلات من العقاب يشجّع على الانتهاكات

محمد البدوي

قال أنطوان جرير، نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، إن المشهد الإنساني في بعض مناطق السودان لا يزال يثير القلق العميق، مشيراً إلى ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين والعاملين في المجال الإنساني جراء أعمال العنف المتواصلة.

 الأثر الإنساني المباشر

وأضاف أن الأمم المتحدة تتابع تقارير المراقبين بشأن استهداف من يقدمون المساعدات، مؤكداً أن هذه الخسائر لا تقتصر على الأثر الإنساني المباشر، بل تمتد لتقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح.

وفي لقاء له في برنامج "الحصاد الأفريقي" مع الإعلامي حساني بشير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، قال أنطوان جرير إن رصد مقتل عدد من موظفي المنظمات الإنسانية يُعد أمراً صادماً ومرفوضاً بكل المقاييس، وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتوثيق هذه الحوادث.

المساعدات الإنسانية

وأكد أن حماية العاملين في المساعدات الإنسانية ضرورة قصوى، وأن التهاون مع من يقترفون هذه الجرائم يضر بسبل إنقاذ حياة المدنيين ويعطّل إيصال الإغاثة إلى المحاصرين.

وقال جرير إن هناك إجراءات يجب اتخاذها على أكثر من مستوى، وأضاف أن فرض المساءلة وملاحقة مرتكبي الاعتداءات على العاملين في المجال الإنساني يجب أن يكون أولوية، مؤكداً أن الإفلات من العقاب يشجّع على المزيد من الانتهاكات.

وأوضح أن دور الأمم المتحدة يتضمن ليس فقط توثيق الانتهاكات وإنما أيضاً الضغط على كافة الأطراف لتمكين العاملين من أداء مهامهم بأمان، وتنسيق ممرات إنسانية آمنة وتأمين شروط عمل تراعي سلامة الطواقم والمستفيدين.

أضاف أنطوان جرير أن المجتمع الدولي مدعو للمساهمة الفعلية والالتزام بحماية العاملين في الحقل الإنساني، مؤكداً أن دعم العمليات الإنسانية لا يقتصر على التمويل بل يشمل أيضاً خلق بيئة آمنة للعمل وحماية المدنيين.

الإجراءات العملية المتزامنة

وقال إن الإجراءات العملية المتزامنة مع المساءلة القانونية والتعافي المجتمعي هي السبيل الوحيد للحفاظ على حياة المدنيين والعاملين على حد سواء، مضيفاً أن الأمم المتحدة ستستمر في مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الإنسانية والحفاظ على كرامة وحياة المدنيين.

