دبلوماسي فلسطيني سابق: المرحلة المقبلة ستشهد تحركات مكثفة لبلورة رؤية متوازنة حول غزة

أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير خارجية فلسطين السابق، أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا دبلوماسية مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي، بهدف بلورة رؤية أكثر توازنًا بشأن مستقبل القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، وضمان أداء مهامها دون انحياز أو تعطيل سياسي.

الجوانب الإنسانية والتنموية

وأشار جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر Zoom ، ببرنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن القوى الدولية الكبرى تسعى حاليًا لتقريب وجهات النظر حول آليات إدارة القطاع بعد الحرب، بما يحقق الاستقرار ويحافظ على تدفق المساعدات الإنسانية ويمنع عودة التصعيد.

وشدد على أن نجاح هذه القوة سيعتمد على مدى التزام الأطراف الدولية بتجنيبها الصراعات السياسية، والتركيز على الجوانب الإنسانية والتنموية التي تمس حياة الفلسطينيين بشكل مباشر.