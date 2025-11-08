وزير الدفاع الإسرائيلي: نواصل عملياتنا في غزة حتى عودة جميع الرهائن القـ.ـتلى

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سنواصل عملياتنا حتى عودة جميع الرهائن القتلى والوصول إلى النفق الأخير ، حتى عودة جميع المختطفين والقتلى، وحتى آخر نفق سنواصل العمل بقوة لتحقيق أهدافنا في غزة.

قال مصدر في حركة حماس إن كتائب القسام الجناح العسكري للحركة عثرت على جثة مختطف آخر في رفح، وذلك خلال تصريحات لوسائل إعلام عربية.

وفي وقت سابق، قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، خليل الحية إن السابع من أكتوبر كان رد اعتبار لكل عدوان وردا على محاولات تهميش القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد.

أضاف الحية أنه ستبقى فلسطين كما بقيت غزّة على الرغم من العدوان ببحرها ورجالها ونسائها وأطفالها وسيزول الظلم.

وتابع الحية:" مطلوب أن يبقى العدو في دائرة الملاحقة القانونية وأن نبني على ماحققناه وحالة التضامن الدولي التي نشأت".

وأضاف أن السابع من أكتوبر وضعنا أمام حقيقة وواجب كبير بأن نكون على قدر المسؤولية لتحرير فلسطين".