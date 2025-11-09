قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفد أمريكي يشارك في تنصيب رئيس بوليفيا ويعلن مبادرات اقتصادية وأمنية مشتركة
وزير خارجية إيران يؤكد حرص بلاده على توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية
مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات
المصريون في كندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب وسط تنظيم متميز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة
تعرف على أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة
الهلال الأحمر يدفع بـ 280 ألف سلة غذائية ومستلزمات إغاثية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 68 إلى غزة
أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 24
رد السلام .. علي جمعة: «واجب» إلا على 21 شخصًا | تعرّف عليهم
بعد أزمة سرقة لوحتها|الفنانة الدنماركية ليزا لاك نيلسن تزور مصر ..ماذا قالت؟
يس توروب يشيد بأداء جراديشار
"صوتك حقك".. تشريعات صارمة لضمان شفافية انتخابات البرلمان 2025
منال عوض: تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة لدعم 140 من الكوادر التنفيذية

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام 2025 / 2026 اليوم الأحد، والذي يُعقد خلال الفترة من 9 حتى 12 نوفمبر 2025، بمشاركة 140 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الجمهورية، في إطار جهود الوزارة المتواصلة لرفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز قدرات الجهاز التنفيذي بالمحليات.

مركز سقارة 

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تعمل على ربط المحتوى التدريبي في مركز سقارة  باحتياجات المحافظات لضمان انعكاس أثر التدريب على الأداء التنفيذي للكوادر المحلية في الشارع.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع التدريبي الرابع عشر يتضمن ثلاثة برامج تدريبية متخصصة تشمل برنامج إعداد مدربين تخصصي (إعداد حقائب تدريب المحليات) بهدف خلق كوادر قادرة على نقل المعرفة داخل وحدات الإدارة المحلية، وبرنامج دراسات الجدوى المدنية والخريطة الاستثمارية لمصر لدعم العاملين بالمهارات اللازمة لتحليل الفرص الاستثمارية والتخطيط القائم على البيانات، إلى جانب برنامج أفضل الممارسات في إعداد وفهم اللوائح التنفيذية بما يعزز الفهم الدقيق للتشريعات المنظمة لبيئة العمل المحلي وتطبيقها بكفاءة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تنفيذ هذه البرامج يأتي استكمالًا لمسار التطوير المؤسسي في مجال الإدارة المحلية، وتأكيدًا على دور مركز التنمية المحلية بسقارة في دعم بناء القدرات القيادية والتنفيذية بالمحافظات، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة العمل الحكومي على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، أن البرامج التدريبية تم تصميمها لتدعم مهارات تحليل البيانات، وإدارة الأولويات، وصياغة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات اليومية داخل منظومة المحليات، وذلك وفق منهج علمي يربط بين الجانب العملي والتطبيقي، ويخضع لمراجعة مستمرة لضمان مواكبته للتحديثات الإدارية والتشريعية ومتطلبات التحول المؤسسي.

التنمية المحلية مركز سقارة الدورات التدريبية

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

حظر التوك توك

حظر التوك توك يدخل حيز التنفيذ رسميًا.. المناطق المحظورة والغرامة المقررة

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

العاصمة الادارية

تغيير اسم العاصمة الإدارية لمسمى جديد .. تفاصيل

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

النائبة إيفلين متى

صناعة النواب: معرض النقل الذكي يؤكد تحول مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي

محلات

مضاعفة عقوبة جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون

أحمد محسن ، عضو مجلس الشيوخ

عضو بالشيوخ : الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج يعكس وعيًا وطنياً ويؤشر على قوة انتخابات مجلس النواب

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

تعرّف على أرخص سيارة كهربائية في السوق المصري

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

