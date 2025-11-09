اقتصادية النواب: النقل الذكي قاطرة للنمو الاقتصادي وجاذب قوي للاستثمارات العالمية في مصر

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمضي بثبات نحو بناء اقتصاد حديث قائم على التكنولوجيا والمعرفة.

أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن قطاع النقل الذكي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، نظرًا لدوره في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وخفض تكلفة النقل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المعرض يجمع بين الصناعة، النقل، واللوجيستيات في رؤية واحدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية على أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة تعكس ثقة المستثمرين في صلابة الاقتصاد المصري واستقراره السياسي والتشريعي، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تحويل مشروعات النقل الذكي من مجرد بنية تحتية إلى منصة استثمارية واعدة.

واختتم النائب تصريحه قائلًا:"الاستثمار في النقل الذكي هو استثمار في المستقبل.. ومصر اليوم تؤكد قدرتها على أن تكون مركزًا اقتصاديًا ولوجيستيًا رائدًا في المنطقة."