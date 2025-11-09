قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفع بمعدلات غير مسبوقة.. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية خلال افتتاح الدورة السادسة لمعرض النقل الذكي
الجزيري شايل سيفه.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي بنهائي السوبر المصري
المالية:مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني يثمن جهود مصر لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
مدبولي يشهد التشغيل التجريبي للقطار السريع مطروح- السخنة
التركيز بدل الاعتراض العلني .. «شوبير» يُوجّه نصائح للاعبي المنتخب
انهيار كوبري مشاة مهجور على ترعة الإبراهيمية بطما سوهاج..ما الذي حدث؟ | صور
أسعار الذهب اليوم الأحد 9 نوفمبر.. عيار 21 وصل كام؟
جراديشار في الانتظار.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في السوبر
اليابان تصدر تحذيراً من تسونامي بعد زلزال بلغت قوته 6.7 درجة قبالة ساحل سانريكو
وزارة الخارجية ترصد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب بالصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتصادية النواب: النقل الذكي قاطرة للنمو الاقتصادي وجاذب قوي للاستثمارات العالمية في مصر

النقل الذكي
النقل الذكي
حسن رضوان

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تمضي بثبات نحو بناء اقتصاد حديث قائم على التكنولوجيا والمعرفة.

أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد أن قطاع النقل الذكي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، نظرًا لدوره في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، وخفض تكلفة النقل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن المعرض يجمع بين الصناعة، النقل، واللوجيستيات في رؤية واحدة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية على أن مشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة تعكس ثقة المستثمرين في صلابة الاقتصاد المصري واستقراره السياسي والتشريعي، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تحويل مشروعات النقل الذكي من مجرد بنية تحتية إلى منصة استثمارية واعدة.

واختتم النائب تصريحه قائلًا:"الاستثمار في النقل الذكي هو استثمار في المستقبل.. ومصر اليوم تؤكد قدرتها على أن تكون مركزًا اقتصاديًا ولوجيستيًا رائدًا في المنطقة."

اقتصادية النواب قاطرة للنمو الاقتصادي استثمارات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

واقعة التحرش بفتاة على كورنيش النيل

إخلاء سبيل الضابط الكويتي في واقعة التحـ.ـرش بفتاة على كورنيش النيل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تفاصيل الزيادة الجديدة وجدول الصرف الكامل

موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير 2025.. خطوط المواصلات والمواصلات الجديدة

أسهل طريقة للوصول إلى المتحف المصري الكبير.. خطوط المواصلات الجديدة والقديمة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ

العربي الناصري: مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات مشهد وطني يبعث بالفخر

الحبس

السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة إذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب

السولار

سؤال فى النواب لمواجهة مافيا بيع السولار فى السوق السوداء

بالصور

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد