قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصل للمؤبد .. احذر جرائم اختلاس المال العام
لماذا تتكرر الأحلام المزعجة؟.. 4 آيات تمنع عنك الكوابيس
تصعيد إسرائيلي .. استشهاد طفل في خان يونس وعمليات تفجير واسعة في رفح
بلجيكا في حالة تأهّب.. رصد 3 مسيرات فوق محطة دويل النووية
الكهرباء: تركيب 2 مليون عداد كودي لمواجهة سرقة التيار وتحسين الخدمة
اليوم.. 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في 14 محافظة
هل تعارض إسرائيل نشر قوات دولية في غزة؟.. دبلوماسي أمريكي سابق يجيب
إصابة محمد صبحي بوعكة صحية
تصعيد جديد في غزة.. غارات إسرائيلية على خان يونس
برشلونة يكتسح سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني
استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025: تجنب الشراء الاندفاعي

برج السرطان
برج السرطان
حياة عبد العزيز

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025

تجنب القرارات المتسرعة بشأن المال. شخص ودود يُقدم لك الدعم. ركّز على الجهد المُستمر، واسترح جيدًا للحفاظ على توازن الطاقة ومزاج مُشرق، ولاحظ الأفراح البسيطة.. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي 

إذا كنتَ وحيدًا، فإنّ المحادثات اللطيفة قد تفتح أبوابًا لصداقات جديدة واعدة. كن صريحًا في مشاعرك، ولكن كن لطيفًا في كلماتك. استمع أكثر مما تتكلم. رسالة واضحة في الوقت المناسب قد تُغير الوضع، خطط لنشاط مشترك بسيط لتقوية علاقتك، واستمتع بلحظات هادئة معًا، واحتفل بالإنجازات الصغيرة اليوم 

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

 استعدي لاستشارة طبيب عند الشعور بألم في المفاصل، خصصي وقتًا أطول للعائلة، فهذا سيمنحكِ راحة نفسية أكبر، قد تعاني بعض النساء من مشاكل في صحة الفم، لذا لا يترددن في زيارة طبيب الأسنان، يمكنكِ أيضًا اختيار يوم للإقلاع عن التدخين.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

تجنّب التقارير أو الوعود المتسرّعة؛ تحقّق من التفاصيل قبل تقديمها. إذا طلبت معروفًا صغيرًا، فستكون النتائج إيجابية، استخدم لغة واضحة ومهذبة في الاجتماعات. أدر وقتك بحكمة، واحتفظ بقائمة مهام قصيرة لإنجاز المهام المهمة دون ضغوط، وخذ استراحات شاي قصيرة.

توقعات برج السرطان الفترة المقبلة 

تجنب الشراء الاندفاعي اليوم إذا كنت تخطط لشراء شيء ما، فقارن الخيارات المتاحة واطلب رأيًا إضافيًا، قد يظهر توفير بسيط أو استرداد مبلغ فجأة، شارك خططك المالية مع أحد أفراد عائلتك الموثوق بهم قبل إتمامها. نظّم سجلاتك وإيصالاتك. 

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم برج السرطان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار

ترشيحاتنا

كريم محمود عبد العزيز

بسمة وهبة تدعم آن الرفاعي بعد أزمتها مع كريم محمود عبد العزيز

هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد و مصطفى غريب

هاني رمزي وأكرم حسني وهشام ماجد ومصطفى غريب في حفلات خيرية بأمريكا وكندا

محمد موسى وأميرة عبيد

الإعلامي محمد موسى يعلن انفصاله عن أميرة عبيد منذ 14 شهرا

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد