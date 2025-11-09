رئيس المجلس العالمي للسفر : مصر تحقق طفرة وتوازن بين التطور والهوية

قال مانفريدي ليفيفر دي أوفيديو، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة "WTTC"، أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في مجال البنية التحتية السياحية وربطها بالمواقع الأثرية والتراثية، مشيرًا إلى أنه لاحظ خلال زيارته الأخيرة، مقارنة بزيارته قبل خمس سنوات، طفرة واضحة في مشروعات الطرق والنقل والمطارات، مما يسهم في تسهيل حركة الزوار داخل البلاد.

وأوضح مانفريدي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أكثر ما يميز مصر هو تمسكها العميق بهويتها الثقافية الأصيلة، رغم موجات التحديث والتطور العمراني التي تشهدها، مشيرا إلى أن السائح يجد في مصر تجربة فريدة لا تشبه أي وجهة أخرى، إذ يلمس عبق التاريخ في كل مكان، ويتفاعل مع شعب ودود يضفي دفئًا على التجربة السياحية.

وحول دور التكنولوجيا الحديثة، أكد مانفريدي أن الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز يمثلان مستقبل التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية، إذ يمكن من خلالهما إعادة تصور الحياة في مصر القديمة قبل آلاف السنين، مشيرا إلى أن دمج هذه التقنيات في التجربة السياحية سيُحدث نقلة نوعية في فهم التاريخ المصري.