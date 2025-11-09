مدير تعليم مطروح تتفقد انتظام العمل بمدارس الحمام

تفقدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح خلال جولة تفقدية مفاجئة بادارة الحمام التعليمية للاطمئنان علي انتظام العملية التعليمية بعض المدارس.

وذلك بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام ومحمد عجيل مدير ادارة الحمام التعليمية وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي وصقر سلطان وكيل الادارة التعليمية.

بدأت وكيل الوزارة جولتها بتفقد انتظام الدراسة بمدرسة أولاد مسعود للتعليم الأساسي حيث تابعت شرح المعلمين للحصص الدراسية وتفاعل الطلاب مع المحتوي التعليمي .

كذلك تابعت تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في أسبوعه الثاني والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطلاب في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي خلال العام الدراسي بما يساهم بفعالية فى تحسين مهارات الطلاب اللغوية وتعزيز قدرتهم على التعبير والفهم.

كما تفقدت مدرسة الفاروق عمر الابتدائية حيث تابعت أيضا تنفيذ البرنامج القومي لصقل مهارات العربية كذلك شرح الحصص الدراسية والاطمئنان علي المستوى التحصيلي للطلاب ومتابعة تنفيذ التقييمات الأسبوعية بانتظام.

وواصلت نادية فتحي جولتها بتفقد مدرسة العلم والايمان الابتدائية تابعت أيضا تنفيذ البرنامج القومي لصقل مهارات اللغة العربية في أسبوعه الثاني حيث أطمأنت على مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة موجهة بضرورة انتظام تطبيق المهام اليومية والتقييمات الأسبوعية للطلاب والطالبات ومتابعة الية تنفيذها بكافة الصفوف الدراسية أولا بأول والالتزام بالمواعيد المحددة لتلك التقييمات في سبيل تحقيق الهدف المأمول منها بتحديد المستوي الحقيقي للطلاب علي أرض الواقع وعلاج أي قصور أو تراجع في المستوي العلمي أولا بأول.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر لمسئولي الادارة للجهد المبذولمنذ انطلاق العام الدراسي الحالي مؤكدة أن تنفيذ برنامج صقل مهارات اللغة العربية يسير وفق اطاره الصحيح بسبع وسبعين مدرسة ابتدائية بادارات مطروح والضبعة والحمام وسيوة مضيفة أن ذلك البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية وبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية باعتبارها ركيزة اساسية للمعرفة والابتكار والتواصل.

اعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جاهزية جميع الجان الانتخابية بمحافظة مطروح لاستقبال الناخبين فى انتخابات مجلس النواب والمقررر انطلاقها غدا الاثنين .

واوضح المحافظ إجمالى عدد أصوات إنتخابية بالمحافظة 375543 صوت انتخابي على دائرتين إنتخابية منها 241249 صوت انتخابي بالدائرة الأولي والتى تشمل مدن (مرسي مطروح والنجيلة وبرانى والسلوم ) بعدد 71 مركز ولجنة إنتخابية وتقع اللجنة العامة بمكتبة مصر العامة بمطروح .

بينما تضم الدائرة الثانية عدد أصوات إنتخابية 134294 صوت بمدن (الحمام – العلمين _الضبعة _ سيوة )وذلك من خلال 56 لجنة ومركز انتخابي وتقع اللجنة الإنتخابية العامة بمدرسة الحمام المتميزة للغات (اليابانية سابقاً).

من ناحية أخرى وفى وقت سابق التقي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

رحب محافظ مطروح بمدير صندوق مكتبات مصر مشيدا بأهمية دور مكتبة مصر العامة وتأثيرها على البيئة والمجتمع المحيط سواء التثقيفي أو التعليمى والتدريبي.

كما رحب بمقترح إقامة منفذ لمعرض الهيئة العامة للكتاب في مكتبة مصر العامة بمطروح لبيع الكتب بأسعار مخفضة تحقيقا لنشر الوعي والثقافة ، مع العمل على تكثيف الرحلات المدرسية لمكتبة مصر العامة.

وأشار محافظ مطروح إلى المشاركة الفاعلة لسيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة خلال تنظيم محافظة مطروح لمبادرة مطروح الخير إلى قري المحافظة لنشر مزيد من الثقافة والوعى مع التوجيه بعرض فيلم افتتاح متحف مصر الكبير خلال القافلة لتعريف الاطفال في القري بذلك الانجاز التاريخى والحضارى الكبير.

كما تناول اللقاء الاشادة بفرع مكتبة مصر بسيوة كأول مكتبة من نوعها خضراء صديقة للبيئة ، والاعداد والتجهيز لتحويلها إلى مكتبة خضراء ذكية ومواكبة جهود الدولة في التحول الرقمى من خلال الاعداد لدورات تدريبية ودعمها بمزيد من أجهزة الحاسب الآلي بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، بالإضافة إلى تنظيم دورات كمنح في الطاقة الشمسية بمشاركة الطلاب.

كما تناول اللقاء أهمية تطوير البيت السيوى بجوار المكتبة والاهتمام به كمزار سياحى والتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وعمل خطة زمنية للتطوير.