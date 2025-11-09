محافظ الوادي الجديد يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته للمحافظة

استقبل اللواء أركان حرب، محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك بمطار الخارجة، في مستهل زيارة فضيلته الرسمية للمحافظة، بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ونواب رئيس الجامعة.

وتأتي زيارة فضيلة مفتي الجمهورية لمحافظة الوادي الجديد، في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر القيم الدينية والوطنية وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وخلال الزيارة، تفقد فضيلة مفتي الجمهورية حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث قام فضيلته بغرس نخلة تحمل اسم فضيلته، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة، كما شملت الجولة زيارة مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب، محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد عن خالص شكره و تقديره لزيارة فضيلة مفتي الجمهورية للمحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُجسِّد التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة الدينية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن، وتعكس الدور الرائد لدار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم الإنسانية والوطنية التي تُسهم في بناء الإنسان المصري وبناء الجمهورية الجديدة، وفي لفتة تقدير وعرفان قام محافظ الوادي الجديد بتقديم درع المحافظة لفضيلة المفتي؛ تقديرًا لدوره الرائد وجهوده في خدمة الدعوة والفكر الوسطي، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع.