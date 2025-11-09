قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
تأجيل محاكمة ممرضة أشعلت النار عمدًا داخل مستشفى حلوان العام
ديني

محافظ الوادي الجديد يستقبل مفتي الجمهورية في مستهل زيارته للمحافظة

إيمان طلعت

استقبل اللواء أركان حرب، محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وذلك بمطار الخارجة، في مستهل زيارة فضيلته الرسمية للمحافظة، بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ونواب رئيس الجامعة.

وتأتي زيارة فضيلة مفتي الجمهورية لمحافظة الوادي الجديد، في إطار الدور المجتمعي والتوعوي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر القيم الدينية والوطنية وتعزيز روح الانتماء والمواطنة، والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وخلال الزيارة، تفقد فضيلة مفتي الجمهورية حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، حيث قام فضيلته بغرس نخلة تحمل اسم فضيلته، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة، كما شملت الجولة زيارة مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالمحافظة.

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب، محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد عن خالص شكره و تقديره لزيارة فضيلة مفتي الجمهورية للمحافظة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُجسِّد التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة الدينية والتنفيذية في خدمة الوطن والمواطن، وتعكس الدور الرائد لدار الإفتاء المصرية في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم الإنسانية والوطنية التي تُسهم في بناء الإنسان المصري وبناء الجمهورية الجديدة، وفي لفتة تقدير وعرفان قام محافظ الوادي الجديد بتقديم درع المحافظة لفضيلة المفتي؛ تقديرًا لدوره الرائد وجهوده في خدمة الدعوة والفكر الوسطي، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع.

مفتي الجمهورية محافظ الوادي الجديد زيارة فضيلة مفتي الجمهورية لمحافظة الوادي الجديد

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

زيكو

السوبر المصري.. زيكو يسجل هدف التعادل لبيراميدز في شباك سيراميكا كليوباتر

ناصر ماهر

إعلامي: ناصر ماهر أخطأ في الهجوم على الجهاز الفني للمنتخب

بيراميدز

السوبر المصري.. غيابات مؤثرة في بيراميدز خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

