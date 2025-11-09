أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، وفرة في المعروض واستقرارًا ملحوظًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال ملحوظ من المواطنين على شراء احتياجاتهم الغذائية الأساسية، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد التجار والمواطنون أن الأسواق تشهد توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية، ما ساعد على ثبات الأسعار وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

أسعار الدواجن والبيض اليوم في الوادي الجديد



الفراخ البيضاء: 75 – 85 جنيهًا للكيلوجرام

الفراخ الساسو: 85 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي: 125 – 130 جنيهًا للكيلو

البيض الأبيض: 150 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر: 165 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي: 170 جنيهًا للكرتونة

وأوضحت المصادر أن المحافظة تعتمد بشكل رئيسي على المزارع المنتشرة داخل مراكز المحافظة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع الاستعانة بكميات إضافية من المحافظات المجاورة خلال المواسم والأعياد لضمان استقرار المعروض وعدم حدوث نقص.

وتشهد المحافظة خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مشروعات مزارع الدواجن الحديثة، التي استفادت من المناخ الصحراوي والبيئة النظيفة، مما أسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم البيضاء والبيض وضمان سلامة وجودة المنتجات.

كما ساعدت المبادرات الحكومية في دعم صغار المربين من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وتنفيذ برامج تحصين بيطرية دورية، مما رفع من كفاءة الإنتاج المحلي.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من فرض رقابة مستمرة على الأسواق والمنافذ التجارية لضمان ضبط الأسعار ومنع أي محاولات احتكار أو استغلال المواطنين، ما ساهم في توفير المنتجات بأسعار مناسبة لجميع الأسر.

ويُعَّد الاستقرار الحالي في الأسعار انعكاسًا مباشرًا لنجاح مشروعات تطوير الثروة الداجنة بالمحافظة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتنوع منافذ البيع الحكومية والخاصة، ما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ويضمن حصولهم على منتجات طازجة وآمنة بأسعار مناسبة طوال العام.