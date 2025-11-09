أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، إقبالًا متزايدًا من المواطنين على شراء الأسماك الطازجة بعد أن سجلت الأسعار استقرارًا ملحوظًا في مختلف المراكز، بفضل وفرة المعروض وتنوع الأصناف المطروحة بالأسواق.

ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها المحافظة لتوفير بدائل غذائية متنوعة بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي الشامل.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض نتيجة التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي داخل المحافظة، وخاصة في مفيض باريس وعدد من المزارع الحديثة التي تعتمد على الآبار الجوفية ومياه السيول، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار وتنوع الأصناف المتاحة.

أسعار الأسماك الطازجة اليوم في الوادي الجديد

البلطي من مفيض باريس: 27 جنيهًا للكيلوجرام

المبروك: 95 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي المحلي: 110 جنيهات للكيلوجرام

البياض: من 100 إلى 110 جنيهات

المكرونة: من 165 إلى 175 جنيهًا للكيلوجرام

البوري: 175 جنيهًا للكيلوجرام

الجمبري: من 330 إلى 350 جنيهًا للكيلوجرام

وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار البلطي القادم من مفيض باريس تُعد الأرخص مقارنة بباقي المحافظات، مما جعله الأكثر طلبًا، خاصة لدى الأسر البسيطة التي تبحث عن مصدر بروتيني آمن ومناسب. كما تشهد أصناف البوري والمكرونة إقبالًا متزايدًا من قبل محبي الأسماك البحرية، رغم ارتفاع أسعارها نسبيًا بسبب النقل من المحافظات الساحلية.

ورغم الطبيعة الصحراوية للمحافظة وافتقارها للبحار والمسطحات المائية الكبيرة، نجحت الأجهزة التنفيذية في التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من المقومات البيئية المتاحة والآبار الجوفية المنتشرة في الواحات. وأسهمت تلك المشروعات في خلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات الساحلية.

كما تكثف مديريات التموين والطب البيطري حملاتها الرقابية على الأسواق لضمان سلامة وجودة الأسماك المعروضة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين.

ويُعد قطاع الاستزراع السمكي اليوم أحد أعمدة التنمية الزراعية والغذائية في الوادي الجديد، إذ ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من جزء كبير من احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، وساهم في تحسين النمط الغذائي اليومي للسكان .