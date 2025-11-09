قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حافلة الزمالك إلى ستاد محمد بن زايد استعدادًا لنهائي السوبر
ممثل جيش الإحتلال في الكنيست: انخفاض كبير في قوة الاحتياط ونحتاج 12 ألف جندي
مي سليم تكشف عن برومو أغنية «تراكمات» وتطرحها الثلاثاء المقبل .. فيديو
السكة الحديد تشارك في نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب بعدة محافظات | صور
السوبر المصري.. التعادل الإيجابي سيد الموقف بين سيراميكا وبيراميدز في الشوط الأول
بحضور السفير الفرنسي.. افتتاح مركز تدريب متخصص لرفع كفاءة العاملين بقطاع الجر الكهربائي
عدسة «صدى البلد» داخل عربات النوم لقطارات السكة الحديد بعد تطويرها | بث مباشر
الرئيس التنفيذي لـ "RNTC" لـ «صدى البلد»: على الصحفيين بناء الثقة مع الجمهور
أنفاق غزة.. عقدة الميدان وورقة الضغط في طريق التسوية
أزمة دوائية خانقة تهدد حياة آلاف المرضى في غزة وسط عجز غير مسبوق
للمرة الأولى خارج أوروبا.. الوزراء والسفراء ونجوم الفن والإعلام يشاركون الأمراء بمراسم "الجراند بول" الملكي بقصر عابدين| الصور الكاملة
إحالة سائق للمحاكمة بتهمة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم

اسماك ارشيفيه
اسماك ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، إقبالًا متزايدًا من المواطنين على شراء الأسماك الطازجة بعد أن سجلت الأسعار استقرارًا ملحوظًا في مختلف المراكز، بفضل وفرة المعروض وتنوع الأصناف المطروحة بالأسواق. 

ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها المحافظة لتوفير بدائل غذائية متنوعة بأسعار تتناسب مع دخول المواطنين، في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي الشامل.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض نتيجة التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي داخل المحافظة، وخاصة في مفيض باريس وعدد من المزارع الحديثة التي تعتمد على الآبار الجوفية ومياه السيول، وهو ما أدى إلى استقرار الأسعار وتنوع الأصناف المتاحة.

أسعار الأسماك الطازجة اليوم في الوادي الجديد

البلطي من مفيض باريس: 27 جنيهًا للكيلوجرام

المبروك: 95 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي المحلي: 110 جنيهات للكيلوجرام

البياض: من 100 إلى 110 جنيهات

المكرونة: من 165 إلى 175 جنيهًا للكيلوجرام

البوري: 175 جنيهًا للكيلوجرام

الجمبري: من 330 إلى 350 جنيهًا للكيلوجرام

وأوضح عدد من المواطنين أن أسعار البلطي القادم من مفيض باريس تُعد الأرخص مقارنة بباقي المحافظات، مما جعله الأكثر طلبًا، خاصة لدى الأسر البسيطة التي تبحث عن مصدر بروتيني آمن ومناسب. كما تشهد أصناف البوري والمكرونة إقبالًا متزايدًا من قبل محبي الأسماك البحرية، رغم ارتفاع أسعارها نسبيًا بسبب النقل من المحافظات الساحلية.

ورغم الطبيعة الصحراوية للمحافظة وافتقارها للبحار والمسطحات المائية الكبيرة، نجحت الأجهزة التنفيذية في التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من المقومات البيئية المتاحة والآبار الجوفية المنتشرة في الواحات. وأسهمت تلك المشروعات في خلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي من الأسماك وتقليل الاعتماد على النقل من المحافظات الساحلية.

كما تكثف مديريات التموين والطب البيطري حملاتها الرقابية على الأسواق لضمان سلامة وجودة الأسماك المعروضة، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، مع تقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين.

ويُعد قطاع الاستزراع السمكي اليوم أحد أعمدة التنمية الزراعية والغذائية في الوادي الجديد، إذ ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من جزء كبير من احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني، وساهم في تحسين النمط الغذائي اليومي للسكان .

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد أسعار اسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

الشرقية

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

قافلة طبية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد