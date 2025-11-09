مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 442 مواطنا من الضفة خلال أكتوبر

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر أكتوبر الماضي 442 مواطنا من محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس، من بينهم ثلاث نساء و33 طفلا.

وأوضحت مؤسسات الأسرى "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، ورافقها تنفيذ تحقيقات ميدانية واسعة في مناطق عدة من الضفة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي ساهمت في تصاعد وتيرة الاعتقالات في عدد من البلدات.

ومع حصيلة أعداد حالات الاعتقال في الضفة لشهر أكتوبر 2025، فإن عدد حالات الاعتقال ارتفع إلى نحو 20 ألفا و500 حالة اعتقال، بينهم أكثر من 595 من النساء، والأطفال أكثر من 1630.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافة.

وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم منزل الأسير ماهر زهير، وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في محيط المنطقة.