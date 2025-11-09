قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته
الوطنية للانتخابات: كارت برايل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في تصويت النواب
تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي
رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة
تكنولوجيا وسيارات

سعر دودج تشارجر سكس باك 2026 في السعودية | صور

دودج تشارجر سكس باك موديل 2026
دودج تشارجر سكس باك موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة دودج عن طرازها الجديد دودج تشارجر سكس باك موديل 2026، وتنتمي تشارجر سكس باك لفئة السيارات السيدان الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

دودج تشارجر سكس باك موديل 2026

محرك دودج تشارجر سكس باك موديل 2026

تستمد سيارة دودج تشارجر سكس باك موديل 2026 قوتها من محرك هوريكان 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 550 حصان، وعزم دوران 720 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها مع التحويل إلى دفع خلفي للعجلات (RWD) بضغطة زر واحدة، لتمنح السائق حرية الاختيار بين الثبات المطلق أو متعة الانزلاق الكلاسيكي التي تشتهر بها سيارات دودج.

دودج تشارجر سكس باك موديل 2026

تتسارع سيارة دودج تشارجر سكس باك موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية .

مواصفات دودج تشارجر سكس باك موديل 2026

زودت سيارة دودج تشارجر سكس باك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية بمصابيح LED دائرية مستوحاة من سيارات دودج السبعينية داخل شريط إضاءة أفقي، وبها خطوط جانبية عضلية، وبها عجلات رياضية ضخمة تمنحها مظهر قوي، وبها من الخلف مصابيح ممتدة، وبها عادم مزدوج ضخم يعلن عن هوية السيارة بصوت مميز يعيد ذكريات محركات 8 سلندر القديمة .

دودج تشارجر سكس باك موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة دودج تشارجر سكس باك موديل 2026 بها، شاشة عدادات رقمية مخصصة تعرض أداء التيربو ووضعيات القيادة، وبها شاشة وسطية مقاس 12.3 بوصه تعمل بنظام Uconnect 5 الذي يتيح التخصيص الكامل والاتصال اللاسلكي بالهاتف الذكي.

ويوجد بـ سيارة دودج تشارجر سكس باك موديل 2026 ، مقاعد رياضية مريحة مغطاة بجلد فاخر، وإضاءة داخلية محيطية قابلة للتخصيص، ونظام صوتي فائق من البين (Alpine) يرفع من تجربة القيادة اليومية إلى مستوى جديد من الفخامة والأداء.

سعر دودج تشارجر سكس باك موديل 2026

سعر سيارة دودج تشارجر سكس باك موديل 2026 في سوق السيارات السعودي يصل إلي 214 ألف ريال سعودي .

دودج تشارجر سكس باك موديل 2026

وجدير بالذكر ان دودج تعود إلى ساحة المنافسة بقوة من خلال تشارجر سكس باك 2026، لتثبت أن سيارات العضلات الأمريكية لا تزال على قيد الحياة، بل أصبحت أكثر نضج وتطور من أي وقت مضى، وتظهر بتصميم كلاسيكي بلمسة عصرية، وسعر منافس يجعلها أقوى سيارة سيدان أمريكية .

