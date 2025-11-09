طريقة عمل سلطة البنجر بالذرة .. مذاق لذيذ

سلطة البنجر بالذرة من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سلطة البنجر بالذرة، فيما يلي….

مقادير سلطة البنجر بالذرة



● بنجر مسلوق

● مكعبات بطاطا مشوية

● مكعبات بطاطس مشوية

● ذرة صفراء

● كابوتشا

● بصل أحمر منقوع في خل وسكر

● خيار

● فلفل ألوان

● فلفل حار

● بقدونس

● خل

● عصير ليمون

● زيت زيتون

طريقة تحضير سلطة البنجر بالذرة



تخلط كل مكونات السلطة معا

يخلط الخل مع عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل

ثم يضاف الملح والفلفل

ثم يضاف على السلطة وتقلب جيدا وتقدم.