إنجاز تاريخي جديد.. مصر تحصد فضية بطولة العالم في التجديف الشاطئي

حقق المنتخب المصري للتجديف الشاطئي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة العالم للتجديف الشاطئي، التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات العالمية.

جاء الإنجاز المصري عبر الثنائي علي حسن وآيات إبراهيم، اللذين قدما أداء بطوليا في سباق القارب الزوجي المختلط دبل الدمج، ونجحا في إنهاء السباق بزمن قدره 2:38:49 دقيقة في مواجهة قوية مع المنتخب البريطاني، ليضعا مصر في المركز التاسع في جدول الميداليات متفوقة على منتخبات كبرى مثل إيطاليا وأستراليا والتشيك.

كما شهدت البطولة تألقا لافتا لبقية لاعبي المنتخب المصري، حيث تأهل جميع المشاركين إلى دور الـ16 من المنافسات، وحقق اللاعب عمر القماطي، أصغر المشاركين في فئة الفردي رجال، المركز التاسع عالميًا، في إنجاز شخصي يعزز فرص مصر في التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف ورئيس البعثة: "ما قدمه اللاعبون في بطولة العالم يجعلنا فخورين بكل فرد في هذه البعثة.. المنافسة كانت شرسة، ومع ذلك أثبت أبطال مصر قدرتهم على مقارعة أقوى المنتخبات العالمية والميدالية الفضية هي خطوة مهمة نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونسعى جاهدين لتحويل هذا الإنجاز إلى ذهب في البطولات القادمة."

وتابع القماطي: "أداء زوجي الناشئين وزوجي الناشئات كان متميزا للغاية بحصولهم على المركز الخامس عالميًا، وهي نتيجة غير مسبوقة كما أن القارب الرباعي المصري في طريقه ليصبح من الأقوى في فئته استعدادًا لمشاركة مصر في أولمبياد الشباب – داكار 2026."

وترأس البعثة اللواء شريف القماطي، وتضم: الكابتن صلاح الدين زكي إداري البعثة، الكابتن محمود محمد عبد الحليم المدرب العام، الكابتن هند عصام عرفات مدربة الفريق، الكابتن محمد فخري أخصائي العلاج الطبيعي، إلى جانب حبيبة السلاموني ممثلة البنك الأهلي، الداعم الرسمي للبعثة.

وشارك في البطولة اللاعبون: عمر شريف القماطي، زياد محمد سلامة، عمر حسام الدين مصطفى، زياد إيهاب سعد، ياسين شريف القماطي، علي علاء الدين حسن، أحمد العتيق محمد، يوسف محمد سلامة، إبراهيم محمود سعد، مريم همام عبد اللطيف، مريم عوض الله، سلمى خالد، ريماس أسامة، سلمى خالد صفوان، عاليا محمد محسن، هنا السبكي، وآيات أحمد سعيد.