قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته
الوطنية للانتخابات: كارت برايل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في تصويت النواب
تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي
رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي جديد.. مصر تحصد فضية بطولة العالم في التجديف الشاطئي

منتخب التجديف
منتخب التجديف
محمد سمير

حقق المنتخب المصري للتجديف الشاطئي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة العالم للتجديف الشاطئي، التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات العالمية.

جاء الإنجاز المصري عبر الثنائي علي حسن وآيات إبراهيم، اللذين قدما أداء بطوليا في سباق القارب الزوجي المختلط دبل الدمج، ونجحا في إنهاء السباق بزمن قدره 2:38:49 دقيقة في مواجهة قوية مع المنتخب البريطاني، ليضعا مصر في المركز التاسع في جدول الميداليات متفوقة على منتخبات كبرى مثل إيطاليا وأستراليا والتشيك.

كما شهدت البطولة تألقا لافتا لبقية لاعبي المنتخب المصري، حيث تأهل جميع المشاركين إلى دور الـ16 من المنافسات، وحقق اللاعب عمر القماطي، أصغر المشاركين في فئة الفردي رجال، المركز التاسع عالميًا، في إنجاز شخصي يعزز فرص مصر في التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقال اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف ورئيس البعثة: "ما قدمه اللاعبون في بطولة العالم يجعلنا فخورين بكل فرد في هذه البعثة.. المنافسة كانت شرسة، ومع ذلك أثبت أبطال مصر قدرتهم على مقارعة أقوى المنتخبات العالمية والميدالية الفضية هي خطوة مهمة نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونسعى جاهدين لتحويل هذا الإنجاز إلى ذهب في البطولات القادمة."

وتابع القماطي:  "أداء زوجي الناشئين وزوجي الناشئات كان متميزا للغاية بحصولهم على المركز الخامس عالميًا، وهي نتيجة غير مسبوقة كما أن القارب الرباعي المصري في طريقه ليصبح من الأقوى في فئته استعدادًا لمشاركة مصر في أولمبياد الشباب – داكار 2026."

وترأس البعثة اللواء شريف القماطي، وتضم: الكابتن صلاح الدين زكي إداري البعثة، الكابتن محمود محمد عبد الحليم المدرب العام، الكابتن هند عصام عرفات مدربة الفريق، الكابتن محمد فخري أخصائي العلاج الطبيعي، إلى جانب حبيبة السلاموني ممثلة البنك الأهلي، الداعم الرسمي للبعثة.

وشارك في البطولة اللاعبون: عمر شريف القماطي، زياد محمد سلامة، عمر حسام الدين مصطفى، زياد إيهاب سعد، ياسين شريف القماطي، علي علاء الدين حسن، أحمد العتيق محمد، يوسف محمد سلامة، إبراهيم محمود سعد، مريم همام عبد اللطيف، مريم عوض الله، سلمى خالد، ريماس أسامة، سلمى خالد صفوان، عاليا محمد محسن، هنا السبكي، وآيات أحمد سعيد.

المنتخب المصري للتجديف الشاطئي بطولة العالم للتجديف الشاطئ الفضية علي حسن وآيات إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية ينعي زوجة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات المقار الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظ أسيوط يتفقد استعدادات لجان انتخابات مجلس النواب 2025

وكيل التعليم بالغربية

وكيل التعليم بالغربية يستقبل مدير الدعوة بمنطقة وعظ الأزهر بطنطا لتنسيق العمل

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

فيديو

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد