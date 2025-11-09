قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. الأهلي يتفوق على الزمالك فى الشوط الأول بأقدام بن شرقي
أسيست زيزو .. بن شرقي يفتتح التهديف لـ الأهلي أمام الزمالك
سبب استبعاد أفشة من مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري
خالد الجندي: نتيجة الاستخارة ليست منامًا ولا تؤدى 3 أيام فقط
رئيس الوزراء يشهد التوقيع علي 55 عقدا بين الاتصالات وشركات التعهيد
النقل: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وتشغيل ترسانة لبناء وصيانة السفن في ميناء سفاجا
أبو العينين يدعو لتعميق الشراكة المصرية الصينية: نستهدف توطين الصناعة والتكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات
30 دقيقة .. الأهلي يبحث عن أول الأهداف والزمالك يغلق المساحات
إعلام فلسطيني: انقطاع الإنترنت والاتصالات عن قطاع غزة
سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأحد 9 نوفمبر 2025
رئيس الوزراء يشهد مؤتمر صناعة التعهيد في مصر
الشيخ خالد الجندي: الإلحاح في الدعاء عبادة عظيمة.. والله يحب سماع تضرع عبده
محافظات

وسط انهيار الأسرة.. تشييع جثامين أم ورضيعها قتلها زوجها في المنوفية

مروة فاضل

شيع العشرات من اهالي قرية كفر جنزور التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية جثمان السيدة اية نصر ورضيعها عقب مقتلهم علي يد زوجها. 

وادي الاهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مسجد الرحمن الشرقي بقريتها حيث تم تشييع الجثمان إلى مثواه الاخير في مقابر القرية. 

وتم تشييع الجثامين معا في نعش واحد الي مثواهم الاخير وسط انهيار وبكاء الاسرة. 

ألقت قوات أمن المنوفية القبض على المتهم بقتل زوجته ورضيعها في قرية زنارة بمركز تلا. 

واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه بذبح زوجته ورضيعها صاحب عمره 6 أشهر بسكين وذلك لشكه في سلوكها. 

فيما كذب أهالي قرية زنازة رواية المتهم بقتل زوجته، مؤكدين ان الزوجة معروفة بين الجميع بحسن الخلق والأخلاق الطيبة قائلين “ كانت في حالها وأخلاقها كويسة”. 

وكان المتهم قد قام بذبح زوجته ورضيعه وقام بنشر صورتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا :“ انا دبحت ابني ومراتي”. 

وكان اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية قد تلقي اخطارا وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة تلا بالمنوفية بالعثور على جثمان (ربة منزل ونجلها "سن 6 أشهر" – مقيمان بدائرة المركز) بهما جروح ذبحية بالرقبة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (زوج المجنى عليها – مقيم بذات العنوان) والأداة المستخدمة فى الواقعة "سكين".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تلا حادث قتل

