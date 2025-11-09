إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا لارتباطه باجتماعات سياسية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن موافقة المحكمة لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإلغاء جلسة محاكمته غدا لارتباطه باجتماعات سياسية.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تقدم بطلب لإلغاء محاكمته المقررة غدًا بسبب اجتماعات سياسية.. وكجزء من طلبه، قدّم نتنياهو مظروفًا سريًا إلى المحكمة يتضمن تفاصيل اجتماعاته.

وفي وقت سابق، اندلعت الاحتجاجات مجددًا في مواقع الاحتلال من خلال خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع مساء السبت للتعبير عن غضبهم من حكومة الاحتلال التي يقودها بنيامين نتنياهو ويسيطر بها وزراء متطرفون.