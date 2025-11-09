قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روما يفوز على أودينيزي بثنائية ويتصدر الدوري الإيطالي
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
أحمد الخشن: معرض الصناعة والنقل 2025.. منصة وطنية لتجسيد نهضة مصر الصناعية والتحول نحو التنمية المستدامة

أحمد الخشن، عضو لجنة القيم بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن تنظيم معرض الصناعة والنقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي ليؤكد مرة أخرى على النهج الثابت الذي تتبناه الدولة المصرية في دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وأكد الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن مشاركة وزارة قطاع الأعمال العام بجناحين متميزين في هذا الحدث الإقليمي الضخم تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التكامل بين قطاعات الصناعة والنقل، في إطار رؤية واضحة تستهدف بناء منظومة إنتاج وطنية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتابع عضو مجلس النواب أن مشاركة الشركات القابضة التابعة للوزارة شكلت لوحة متكاملة تُبرز ملامح النهضة الصناعية في مصر، من خلال منتجات وطنية متطورة مثل منسوجات "غزل المحلة" التي تنافس عالميًا، ومنتجات "مصر للألومنيوم" و"الدلتا للصلب" و"النصر للزجاج"، إلى جانب ما قدمته شركات الصناعات الكيماوية والهندسية من ابتكارات تدعم الصناعة الوطنية وتواكب التحول التكنولوجي الحديث.

وأضاف النائب احمد الخشن أن هذا المعرض يعكس بما شهده من حضور دولي ومؤسسي واسع أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق التكامل الصناعي والنقل الذكي، بما يدعم أهداف "رؤية مصر 2030"، ويُرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الصناعة والنقل والاستثمار، ويبرهن أن الإرادة السياسية الجادة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والريادة.

