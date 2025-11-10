قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: راجل بخيل مش بيصرف

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت سميرة أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تنتظر المحامية الخاصة بها لتقديم طلب الخلع من زوجها بسبب البخل وعدم الصرف عليها رغم أنه ميسور الحال على حد قولها، حيث حاولت بكل الطرق أن تغير من أفعاله إلا أنها لم تنجح ولجأت إلى محكمة الأسرة في النهاية.

سميرة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

سردت سميرة قصتها بالكامل أمام محكمة الأسرة بعدما دقت كل أبواب الحلول في الأسرتين بدون حل لعدم صرف زوجها عليها، حيث تعرضت لأبشع صور البخل وأنه كان حتى يطلب منها أن تقوم بعمل وجبة أو وجبتين في اليوم فقط للتوفير رغم أنه ميسور الحال وظروفه المادية جيدة.

وقالت سميرة عن قصتها أمام محكمة الأسرة «تزوجت قبل 3 سنوات بعد فترة خطوبة 8 أشهر، وكان زوجي تقدم لأسرتي عن طريق المعرفة، فهو زميل لأبن عمي في العمل، وتقابلنا في زفاف ابنة عمي، وحينها وافقت الأسرة على الزواج وتم الاتفاق على الزواج بعد عام ولكننا كنا قد انتهينا من التجهيزات وتم الزواج في 8 أشهر».

وتابعت سميرة عن قصتها قائلة «بعد الزواج في البداية موضوع البخل ده مكنش واضح أوي لأن كان خزين الزواج موجود ومفيش مشاكل كتير، لكن لما بدأ يديني مصروف كان موضوع البخل ده ظهر، وكان ساعتها يديني الفلوس ويحاسبني بالجنيه، ولو حتى مثلا السوبر ماركت اداني لبان بدل باقي 2 جنيه يقولي ليه».

أكملت سميرة أمام محكمة الأسرة «بعد فترة حوالي سنتين جواز بدأت المشاكل بيني وبينه تزيد والأسرة تتدخل وأتكلم مع أسرته وأخواته وأحاول ادخل أخواتي عشان يلاقوا حل وما يحصلش طلاق لكن للأسف حاولت كتير ومكنش في أي حلول بينه وبينه وكان شايف ديما أنه صح».

اختتمت سميرة قصتها أمام محكمة الأسرة قائلة «في النهاية مكنش قدامي أي حلول غير أني أطلب الطلاق وعشان هو بخيل مكنش راضي طبعا وقالي مفيش طلاق وروحت محكمة الأسرة عشان اطلب الخلع منه».

محكمة الأسرة قضية خلع قضايا خلع اغرب قضايا الخلع

