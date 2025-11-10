اليوم.. محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 17 متهما، في القضية رقم 19783 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري.

محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري

وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترةعام 2020 وحتى 25 مايو من عام 2023، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الأخير الانضمام لتلك الجماعة مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهم السابع ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حاز ووفر أسلحة للجماعة موضوع الاتهام.

