محمد الدماطي: الفوز على "الزمالك" له مذاق وطعم تاني

علق محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على تتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025 بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية التي أُقيمت بدولة الإمارات، قائلًا:" جماهير الاهلي كانت مالية الملعب من قبل المباراة بساعة ومدرجات الاهلي كانت كاملة العدد كعادة الأهلاوية".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلًا:"الفوز على الزمالك يبقى له طعم ومذاق خاص لان الكرة في مصر هي أهلي وزمالك مهما كانت هناك خلافات لكن تظل مباريات الأهلي والزمالك طعمها أحلى بكتير "

واصل : كان هناك تجاوزات من قبل بعض جماهير الزمالك لكن المباراة كانت ممتعة ومرت على خير وكانت ضد “زيزو”.

وردا على سؤال الحديدي: هل سيتم التقدم بشكوى ضد تلك التجاوزات ؟ ليرد : "عاوزين نفرح النهاردة وأداء زيزو كان متميز وعمل أسيست حلو والأهم اليوم هو أن الجماهير فرحت ”.

من جانبه أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الاداء في المباراة كان متميزا قائلاً : "ماتش جميل وتعود الامور لطبيعتها وهي مباراة اسعدتنا جميعا وأداء المباراة كان جيد وحقق النادي الاهلي فوزه الخامس على التوالي ورقم 16 في تاريخه.

وتابع قائلًا: “بدأنا نشعر بأداء المدرب الجديد، وظهر وإنعكس في العمل والمعسكر”.