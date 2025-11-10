لن تتوقعها .. أسباب الإصابة بالدوخة

تعد الدوخة من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير ويتساءلون دائما عن أسبابها ، وفي هذا الصدد كشف موقع هيلثي عن أسباب هذه المشكلة الصحية التي تستلزم زيارة الطبيب .

أسباب الدوخة :

- انخفاض ضغط الدم

- ⁠الصداع النصفي

- ⁠التوتر أو القلق

- ⁠انخفاض نسبة السكر في الدم

- ⁠مشاكل في قلب

- ⁠الجفاف أو الإجهاد الحراري

- ⁠دوار الحركة أو السفر

- ⁠الإصابة بفقر الدم

- ⁠الإصابة بالجفاف

متى تستدعي الحالة زيارة الطبيب؟

ـ إذا تكرر الدوار بشكل مستمر .

ـ إذا صاحبته أعراض مثل: إغماء، صداع شديد، ألم بالصدر، ضيق التنفس.

ـ إذا كان المريض يتناول أدوية معينة وقد بدأت المشكلة بعد استخدامها.