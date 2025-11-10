لن تتوقعها .. أسباب الإصابة بالدوخة

تعد الدوخة من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير ويتساءلون دائما عن أسبابها ، وفي هذا الصدد كشف موقع هيلثي عن أسباب هذه المشكلة الصحية التي تستلزم زيارة الطبيب .
أسباب الدوخة :
- انخفاض ضغط الدم
- الصداع النصفي
- التوتر أو القلق
- انخفاض نسبة السكر في الدم
- مشاكل في قلب
- الجفاف أو الإجهاد الحراري
- دوار الحركة أو السفر
- الإصابة بفقر الدم
- الإصابة بالجفاف
متى تستدعي الحالة زيارة الطبيب؟
ـ إذا تكرر الدوار بشكل مستمر .
ـ إذا صاحبته أعراض مثل: إغماء، صداع شديد، ألم بالصدر، ضيق التنفس.
ـ إذا كان المريض يتناول أدوية معينة وقد بدأت المشكلة بعد استخدامها.