قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
9.4 تريليون جنيه إجمالي تداولات البورصة خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 9 آلاف جندي احتياط
رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي
رانيا يوسف لصدى البلد: أنا مع التربية الحديثة.. والأمومة أهم حاجة في حياتي
غارات جوية أمريكية تستهدف مواقع لتنظيم القاعدة في اليمن
اتفاق مبدئي في مجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء الإغلاق الحكومي
موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا
احذر.. انتحال اسم الغير عند الإدلاء بصوتك بانتخابات النواب 2025
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لن تتوقعها .. أسباب الإصابة بالدوخة

اسباب الدوخة
اسباب الدوخة
قسم المرأة

تعد الدوخة من المشكلات الصحية التي يعاني منها الكثير ويتساءلون دائما عن أسبابها ، وفي هذا الصدد كشف موقع هيلثي عن أسباب هذه المشكلة الصحية التي تستلزم زيارة الطبيب .

أسباب الدوخة :
- انخفاض ضغط الدم
- ⁠الصداع النصفي
- ⁠التوتر أو القلق
- ⁠انخفاض نسبة السكر في الدم
- ⁠مشاكل في قلب
- ⁠الجفاف أو الإجهاد الحراري
- ⁠دوار الحركة أو السفر
- ⁠الإصابة بفقر الدم
- ⁠الإصابة بالجفاف

متى تستدعي الحالة زيارة الطبيب؟
ـ إذا تكرر الدوار بشكل مستمر .

ـ إذا صاحبته أعراض مثل: إغماء، صداع شديد، ألم بالصدر، ضيق التنفس.

ـ إذا كان المريض يتناول أدوية معينة وقد بدأت المشكلة بعد استخدامها.

الدوخة اسباب الدوخة دوار علاج الدوخة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

احمد خالد صالح وهنادي مهنا

حقيقة انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. تفاصيل

رغيف الخبز

التموين: سعر رغيف الخبز المدعم للمستهلك ثابت

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنا على مجمع نيقية

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

جامعة سوهاج تكثّف فعالياتها التوعوية استعدادا لانتخابات النواب

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

مصر والسعودية توقعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد