خبير: نسبة الإصابة بفرط الحركة بين الأطفال 12%.. وبعض الحالات لا تحتاج تدخل دوائي

أكد الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن نسبة الإصابة بفرط الحركة بين الأطفال، تكون ما بين من 6% إلى 12% من أطفال المدارس، مشيرا إلى أن 60% من الأطفال سيتسمر معهم فرط الحركة حتى في سن متقدمة، وستظهر في أعراض العصبية والإندفاع والتحرك كثيرا.

وقال محمد المهدي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن النسبة في الإصابة بفرط الحركة مرتفعة بين الرجال والأولاد، عن المرأة والفتيات، حيث تعاني السيدات من نقص الإنتباه.



وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن كثير من الرياضيين المتمزين وأبطال الكوميديا في الفن كان لديهم فرط حركة، مؤكدا أنه هناك بعض الحالات لفرط الحركة لا تحتاج لعلاج دوائي ولكن تحتاج لعلاج سلوكي، ولكن العلاج الدوائي يكون في الحالات الشديدة على الرغم من خوف بعض الأهالي من التدخل الدوائي.