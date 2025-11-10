قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة.. وزير المالية: قريبا جدا
احذر.. انتحال اسم الغير عند الإدلاء بصوتك بانتخابات النواب 2025
لا تنتحل صوتا ليس لك.. القانون يحذر من المساس بنزاهة التصويت بانتخابات النواب 2025
دعاء دوام النعمة.. كلمات مستجابة من سُنة النبي
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور
زيكر تكشف النقاب عن X موديل 2026.. بمدى 530 كم
الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استثنائية وسط تفاؤل حذر بقرب إنهاء أطول إغلاق حكومي
خبير مصرفي: الاحتياطي النقدي في مصر وصل إلى 50 مليار دولار بعد أن كان 16 في 2014
الصلاة على النبي.. أفضل 3 صيغ تفتح لك أبواب الخير
التابوت الفضي للملك بسوسنس الأول يجذب زوار المتحف المصري بالتحرير
كوريا الشمالية تتوعد واشنطن بخطوات هجومية بعد محادثات أمنية مع سيول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق انتخابات النواب اليوم بسوهاج.. 641 لجنة فرعية تستقبل 3.5 مليون ناخب

لجان الانتخابات بسوهاج
لجان الانتخابات بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تستعد محافظة سوهاج لانطلاق انتخابات مجلس النواب خلال ساعات قليلة، وسط حالة من الجاهزية التامة داخل المقار الانتخابية، وتنظيم محكم يضم 598 مقرًا انتخابيًا يحتوي على 641 لجنة فرعية و8 لجان عامة موزعة على جميع المراكز والمدن.

وتشهد سوهاج منافسة قوية بين 176 مرشحًا على المقاعد الفردية، بجانب 14 مرشحًا على القائمة الوطنية، في سباق انتخابي يتسم بالحدة؛ نتيجة الطبيعة القبلية والعائلية التي تميز مجتمع الصعيد.

جولة مسائية للمحافظ قبل بدء التصويت

وفي إطار الاستعدادات النهائية، أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية شملت تفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بشركة الغزل بحي غرب، ومقر لجان مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، وذلك للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تأمين.. خدمات.. وإتاحة كاملة لكبار السن وذوي الإعاقة

وخلال الجولة، شدد المحافظ على توفير سيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية بالقرب من مقرات الفرز، ومراجعة الخدمات الطبية المخصصة للسادة القضاة، ورفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة.

كما شدد على تعزيز كفاءة الإنارة داخل وخارج اللجان، وتوافر مظلات ومقاعد وأماكن انتظار مناسبة للناخبين، وتوفير الإتاحة الكاملة لذوي الإعاقة، مع تعيين معاونين لهم بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.

وتجهيز استراحات خاصة لوكلاء ومندوبي المرشحين داخل كل مقر انتخابي، وتنفيذ سيولة مرورية تسهّل الوصول إلى اللجان، وعدم دخول أي من الأجهزة التنفيذية اللجان إلا بتنسيق مع الهيئات القضائية، وربط غرف العمليات ومتابعة مستمرة لحظة بلحظة.

وأكد "سراج" أن المحافظة انتهت من تجهيز المقرات الانتخابية بالكامل لاستقبال 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب لهم حق التصويت، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لضمان متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج انتخابات النواب انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق

تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر

لماذا تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك؟.. إليك التفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر طبي.. الفنان اسماعيل الليثي حالته حرجة وغير مستقرة لليوم الثالث

مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات

موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الأمريكي

مسؤول إسرائيلي: ضغوط واشنطن تدفع تل أبيب إلى المرونة مع مقاتلي حماس يرفح

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة

جانب من المضبوطات

الداخلية السورية تضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة معدة لتنفيذ عمليات إرهابية.. صور

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

وفاة عروس

وفاة عروس بعد ساعات من زفافها تهز السوشيال ميديا

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد