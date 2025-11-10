انطلاق انتخابات النواب اليوم بسوهاج.. 641 لجنة فرعية تستقبل 3.5 مليون ناخب

تستعد محافظة سوهاج لانطلاق انتخابات مجلس النواب خلال ساعات قليلة، وسط حالة من الجاهزية التامة داخل المقار الانتخابية، وتنظيم محكم يضم 598 مقرًا انتخابيًا يحتوي على 641 لجنة فرعية و8 لجان عامة موزعة على جميع المراكز والمدن.

وتشهد سوهاج منافسة قوية بين 176 مرشحًا على المقاعد الفردية، بجانب 14 مرشحًا على القائمة الوطنية، في سباق انتخابي يتسم بالحدة؛ نتيجة الطبيعة القبلية والعائلية التي تميز مجتمع الصعيد.

جولة مسائية للمحافظ قبل بدء التصويت

وفي إطار الاستعدادات النهائية، أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية شملت تفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بشركة الغزل بحي غرب، ومقر لجان مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، وذلك للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

تأمين.. خدمات.. وإتاحة كاملة لكبار السن وذوي الإعاقة

وخلال الجولة، شدد المحافظ على توفير سيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية بالقرب من مقرات الفرز، ومراجعة الخدمات الطبية المخصصة للسادة القضاة، ورفع الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة العامة.

كما شدد على تعزيز كفاءة الإنارة داخل وخارج اللجان، وتوافر مظلات ومقاعد وأماكن انتظار مناسبة للناخبين، وتوفير الإتاحة الكاملة لذوي الإعاقة، مع تعيين معاونين لهم بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي.

وتجهيز استراحات خاصة لوكلاء ومندوبي المرشحين داخل كل مقر انتخابي، وتنفيذ سيولة مرورية تسهّل الوصول إلى اللجان، وعدم دخول أي من الأجهزة التنفيذية اللجان إلا بتنسيق مع الهيئات القضائية، وربط غرف العمليات ومتابعة مستمرة لحظة بلحظة.

وأكد "سراج" أن المحافظة انتهت من تجهيز المقرات الانتخابية بالكامل لاستقبال 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب لهم حق التصويت، مشيرًا إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ لضمان متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة.