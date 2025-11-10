قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في أكتوبر 2025

التضخم في مصر
التضخم في مصر
آية الجارحي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (264.3) نقطة لشهر أكتوبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر سبتمبر 2025.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.5%) .

بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%)، 

مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%) .

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.1%) لشهر اكتوبر 2025 مقابل (10.3%) لشهر سبتمبر 2025.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2025 مقارنة بشهـر سبتمبر 2025): 

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%) .

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%).

 سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.9%) .

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.1%) .

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)، 

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%) .

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.5%) .

ثانياً: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2025 مقارنة بشهر اكتوبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (32.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.3%).

وبالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-13.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.0%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (15.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.8%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (12.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (20.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (12.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.6%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (9.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (8.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.0%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.7%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (19.4%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (4.6%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (37.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.9%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%) .

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.3%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (12.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (27.7%) .

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات
انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

تزايد الإقبال أمام مدرسة أبو الهول الإعدادية بالجيزة مع بدء فتح اللجان في انتخابات مجلس النواب

