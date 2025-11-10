ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في أكتوبر 2025

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (264.3) نقطة لشهر أكتوبر 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر سبتمبر 2025.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.6%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.9%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.5%) .

بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%)،

مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%) .

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (10.1%) لشهر اكتوبر 2025 مقابل (10.3%) لشهر سبتمبر 2025.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر اكتوبر 2025 مقارنة بشهـر سبتمبر 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (1.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%) .

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.6%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.7%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.9%) .

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.1%) .

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.5%)،

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (-1.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.4%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.2%) .

... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.7%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (5.5%) .

ثانياً: التغير السنوي (شهر اكتوبر 2025 مقارنة بشهر اكتوبر 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (4.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (32.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (13.3%).

وبالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.5%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-13.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (26.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (23.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (26.0%).

سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (15.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (12.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (15.8%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (16.3%)، مجموعة الاحذية بنسبة (12.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (20.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (13.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (12.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (16.6%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (9.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (12.6%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (8.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (9.0%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (27.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (36.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (12.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.7%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (20.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (19.4%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (26.8%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.5%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (13.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (4.6%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (37.8%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (13.4%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (11.9%).

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%) .

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (12.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (11.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.3%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (12.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (12.8%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (27.7%) .