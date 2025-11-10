قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات
مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025
مدبولي: باكتمال غرفتي البرلمان يبدأ التعاون الفاعل بين الحكومة والنواب
موعد مباراة مصر وإنجلترا في كأس العالم للناشئين والقناة المجانية الناقلة
إصابة مستشار في تصادم سيارته بميكروباص أثناء توجهه للجنته الانتخابية بأسوان
توافد الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بأسوان.. شاهد
جوارديولا يعترف: محمد صلاح كان «كابوسا».. وأوقفته بـ4 لاعبين
مدرسة العقيد عامر عبدالمقصود الابتدائية المشاركة بالدقي.. الشباب يتصدر مشهد الانتخابات البرلمانية
شاهد.. إقبال الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النواب بمطروح
بعد تألقه في القمة.. أمير هشام يطرح سؤالا مثيرا للجماهير بشأن زيزو
وصول 57 ألف نازح من دارفور إلى الدبة شمال السودان
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025
السمدوني: الصناعة والنقل جناحا التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة

السمدوني
السمدوني
أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،  أن انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، تحت شعار:"الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، تحت رعاية الرئيس السيسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل.

أكد السمدوني أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس  استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ومركز صناعي يخدم إفريقيا والمنطقة العربية.

وأضاف السمدوني أن المعرض يُمثل منصة استراتيجية لعرض ما تحقق من إنجازات في تطوير منظومة النقل الذكي والموانئ والسكك الحديدية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الصناعة واللوجستيات، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الدورة الحالية من TransMEA تأتي لتؤكد أن الصناعة والنقل هما جناحا التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن التكامل بين القطاعين بات شرطًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة والنمو الصناعي والتجاري.

وأشار السكرتير العام إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات العالمية يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية كبيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا مع التوسع في مشروعات الموانئ الذكية والمناطق اللوجستية المتكاملة، وجهود الحكومة في تبسيط الإجراءات وتوفير البنية الرقمية.

وثمّن السمدوني مبادرة “المنصة الصناعية الرقمية” التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة ضمن فعاليات المعرض، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية في خدمات المستثمرين والمصنعين من خلال إتاحة التراخيص والتخصيصات إلكترونيًا، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويحفّز التصنيع المحلي.

واختتم السمدوني تصريحه بالتأكيد، أن TransMEA 2025 ليس مجرد معرض تقني، بل حدث وطني واستراتيجي يعكس رؤية مصر الجديدة في بناء اقتصاد متكامل يقوم على الصناعة، النقل، واللوجستيات الحديثة.

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

