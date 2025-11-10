السمدوني: الصناعة والنقل جناحا التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن انطلاق فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة (TransMEA 2025)، تحت شعار:"الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، تحت رعاية الرئيس السيسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهد فيه الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل.

أكد السمدوني أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، ومركز صناعي يخدم إفريقيا والمنطقة العربية.

وأضاف السمدوني أن المعرض يُمثل منصة استراتيجية لعرض ما تحقق من إنجازات في تطوير منظومة النقل الذكي والموانئ والسكك الحديدية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات الصناعة واللوجستيات، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

وأوضح أن الدورة الحالية من TransMEA تأتي لتؤكد أن الصناعة والنقل هما جناحا التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن التكامل بين القطاعين بات شرطًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة والنمو الصناعي والتجاري.

العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ترتفع بعد خسائر أسبوعية للمؤشرات الرئيسية أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين 10-11-2025

وأشار السكرتير العام إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير من الشركات العالمية يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية كبيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا مع التوسع في مشروعات الموانئ الذكية والمناطق اللوجستية المتكاملة، وجهود الحكومة في تبسيط الإجراءات وتوفير البنية الرقمية.

وثمّن السمدوني مبادرة “المنصة الصناعية الرقمية” التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة ضمن فعاليات المعرض، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية في خدمات المستثمرين والمصنعين من خلال إتاحة التراخيص والتخصيصات إلكترونيًا، وهو ما يعزز مناخ الأعمال ويحفّز التصنيع المحلي.

واختتم السمدوني تصريحه بالتأكيد، أن TransMEA 2025 ليس مجرد معرض تقني، بل حدث وطني واستراتيجي يعكس رؤية مصر الجديدة في بناء اقتصاد متكامل يقوم على الصناعة، النقل، واللوجستيات الحديثة.