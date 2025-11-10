قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إقبال كثيف في اللحظات الأولي من مجلس النواب بالبحر الأعظم

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
محمد يحيي   -  
أحمد مهدي   -  
محمد صبيح

فتحت لجان مدارس منطقة البحر الاعظم التابعة لمحافظة الجيزة في الساعات الأولى من بداية العملية الانتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025،  علي إقبال مكثفا من الناخبين للإدلاء بصوتهم الانتخابي .
 

وتوافد الناخبون علي مستوى اللجان الفرعية بالمنطقة والتي تضم لجان مدارس ( الفاروق عمر الابتدائية،محمد كريم الابتدائية،الشهيد حسين جمال عبد الرحيم،النهضة التجريبية لغات" و مركز شباب القصبجي.


وفي لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية والتي تضم ٦ لجان فرعية وتتضمن نحو 60 الف ناخب وناخبين ممن لهم حق الانتخاب ، حيث  احتشد الناخبين في الساعات الأولي أمام المقر الانتخابي .

وبدأت صباح اليوم أول جولات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في منطقة غرب ووسط الدلتا وتضم 14 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 70 دائرة .


وتتضمن محافظة الجيزة 12 لجنة انتخابية بإجمالي 6.64 مليون ناخب وناخبة ممن لهم حق الانتخاب.
 

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتي غدا الثلاثاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات .

لانتخابات مجلس النواب بصوتهم لجنة الساعات الأولي

زحام أمام اللجان بالاسكندرية

طوابير وزحام.. توافد الناخبين علي لجان الاقتراع بالإسكندرية (بالصور)

صورة موضوعية

انطلاق التصويت في لجان الغردقة بانتخابات مجلس النواب وسط إقبال من الناخبين

لجان انتخابات ارشيفيه

محافظ الوادي الجديد: انتظام فتح لجان انتخابات مجلس النواب في موعدها بكافة مراكز المحافظة

بالصور

أجواء احتفالية أمام مدرسة الفاروق عمر مع وصول المرشح محمد أبو العينين لمتابعة الانتخابات

حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب
حضور لافت للمرشح محمد أبو العينين أمام مدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم وسط تزايد الإقبال في انتخابات مجلس النواب

مشهد إنساني بمدرسة أبو الهول بالجيزة.. شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في الانتخابات

مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب
مشهد إنساني بالجيزة شاب يساعد مسنا على الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب 2025.. توافد الناخبين على مدرسة محمود عمر بالرماية

انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر
انتخابات مجلس نواب 2025….توافد الناخبين في مدرسة محمود عمر

شباب وسيدات .. إقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالجيزة

شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود
شباب وسيدات .. اقبال المواطنين على مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود

