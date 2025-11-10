إقبال كثيف في اللحظات الأولي من مجلس النواب بالبحر الأعظم

فتحت لجان مدارس منطقة البحر الاعظم التابعة لمحافظة الجيزة في الساعات الأولى من بداية العملية الانتخابية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، علي إقبال مكثفا من الناخبين للإدلاء بصوتهم الانتخابي .



وتوافد الناخبون علي مستوى اللجان الفرعية بالمنطقة والتي تضم لجان مدارس ( الفاروق عمر الابتدائية،محمد كريم الابتدائية،الشهيد حسين جمال عبد الرحيم،النهضة التجريبية لغات" و مركز شباب القصبجي.



وفي لجنة مدرسة محمد كريم الابتدائية والتي تضم ٦ لجان فرعية وتتضمن نحو 60 الف ناخب وناخبين ممن لهم حق الانتخاب ، حيث احتشد الناخبين في الساعات الأولي أمام المقر الانتخابي .

وبدأت صباح اليوم أول جولات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في منطقة غرب ووسط الدلتا وتضم 14 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 70 دائرة .



وتتضمن محافظة الجيزة 12 لجنة انتخابية بإجمالي 6.64 مليون ناخب وناخبة ممن لهم حق الانتخاب.



ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتي غدا الثلاثاء وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات .