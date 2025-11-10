قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
ضبط عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل لإتجاره في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


وردت إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد بقيام عاطل يُدعى وشهرته “بيسو” باتخاذ دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على الشباب.


وكشفت التحريات أن المتهم كان يستقل دراجة نارية في وقت سابق خلف المجني عليه في واقعة المتهم “دهب” بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حيث أطلق الأخير أعيرة نارية على قائد الدراجة النارية، بينما تمكن “بيسو” من الفرار من محل الواقعة قبل إصابته.


وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث بقيادة الرائد محمد هاني، والنقباء إبراهيم خضر، محمود النجار، يوسف حمدي، أمير عز الدين، وكريم عبادة معاوني رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

