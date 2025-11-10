ضبط عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل لإتجاره في المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وردت إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تفيد بقيام عاطل يُدعى وشهرته “بيسو” باتخاذ دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وتوزيعها على الشباب.



وكشفت التحريات أن المتهم كان يستقل دراجة نارية في وقت سابق خلف المجني عليه في واقعة المتهم “دهب” بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، حيث أطلق الأخير أعيرة نارية على قائد الدراجة النارية، بينما تمكن “بيسو” من الفرار من محل الواقعة قبل إصابته.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث بقيادة الرائد محمد هاني، والنقباء إبراهيم خضر، محمود النجار، يوسف حمدي، أمير عز الدين، وكريم عبادة معاوني رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.