قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسقف أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

أسقف أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
أسقف أسيوط يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
إيهاب عمر

أدلى الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس،وسكرتير المجمع المقدس، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بلجنة مدرسة النصر الابتدائية المشتركة.

وقال أسقف أسيوط، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستورى وواجب وطني لكل المصريين ويجب الخروج والإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.

وفي سياق متصل، أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في الموعد المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب 2025، دون تسجيل أي معوقات أو تأخير في أعمال اللجان.

وأوضح محافظ أسيوط، أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 492 لجنة فرعية موزعة على 402 مركز انتخابي و4 لجان عامة، فتحت أبوابها لاستقبال لاستقبال 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا وناخبة وسط إشراف قضائي كامل وحضور أمني مكثف لضمان سير العملية الانتخابية، مؤكدًا جاهزية المحافظة بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بدأت عملها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية في المراكز والأحياء، ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبوالنصر، أن الأجهزة التنفيذية والخدمية تعمل بكامل طاقتها لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة، حيث تم التأكد من توفير مصادر كهرباء احتياطية داخل المقار الانتخابية، وطفايات الحريق، بالإضافة إلى مقاعد انتظار ومظلات وكراسي متحركة لتيسير عملية التصويت على المواطنين.

كما شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومتابعة أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وإزالة أية إشغالات أو معوقات، وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ودعا محافظ أسيوط أبناء المحافظة إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وممارسة حقهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وعي وحرص المواطن الأسيوطي على دعم مسيرة التنمية والاستقرار، وترسخ قيم الديمقراطية في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد، أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على تقديم الدعم الفني واللوجستي وضمان الحياد الكامل تجاه جميع المرشحين، التزامًا بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبما يضمن خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس سكرتير المجمع المقدس انتخابات مجلس النواب اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

ترشيحاتنا

الانتخابات

109 لجان فرعية ببني سويف تستقبل المواطنين من التاسعة صباحا

ريهام فيكتور

المشهد من أمام إحدى اللجان بالجيزة في انتخابات مجلس النواب .. فيديو

الانتخابات

اقبال كبير من المواطنين على اللجان الفرعية بالبحيرة

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد