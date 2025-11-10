غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات مجلس النواب .. صور

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام محافظة سوهاج لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن فتح جميع اللجان الفرعية في المواعيد المحددة، وانتظام عملية الاقتراع مع بداية اليوم الأول للانتخابات.

وأوضح محافظ سوهاج أن العملية الانتخابية قد بدأت أعمالها دون معوقات حتى الآن على مستوى جميع اللجان، مشيرا إلى المتابعة المستمرة على مدار الساعة لكافة اللجان بالمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة.

محافظة سوهاج

ولفت إلى أن هناك اتصال مستمر مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز لمتابعة الموقف أولا بأول .

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة سوهاج يبلغ 3 مليون و375 ألف و700 ناخب وناخبة، وتضم المحافظة 8 دوائر انتخابية، و598 مركز انتخابي، و641 لجنة فرعية.