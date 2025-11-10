قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: حرص مشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج
الخارجية: طفرة فى العلاقات المصرية ومجلس التعاون الخليجي بجميع المجالات
استعلام لجنة الانتخابات 2025.. خطوات معرفة لجنتك الانتخابية الآن
880 ألف دولار ..الزمالك يترقب قرار الفيفا بشأن مستحقات فرجاني ساسي
وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين
مصرع شخص وإصابة اثنين في حريق ضخم بمصنع بالمنطقة الصناعية بالسادات
أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة في الصناعة والتجارة والسياحة
ألمانيا تبدأ تطوير صواريخ مصغرة لاعتراض الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة
رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
بعد خسارة السوبر.. رئيس الزمالك يعقد اجتماعا عاجلا مع جون إدوارد
أمواج عاتية تضرب جزيرة بأسبانيا والسلطات تحذر من البحر
توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع في البحيرة

لجان الاقتراع
لجان الاقتراع
البهى عمرو

قال محمد عبدالعزيز، مراسل "إكسترا نيوز" من البحيرة، إن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة البحيرة، انطلقت وسط إقبال ملحوظ من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان في التاسعة صباحًا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن اللجان شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين قبل بدء عملية التصويت، في أجواء تنظيمية وأمنية مستقرة، وتستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً اليوم وغدًا، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تشمل عددًا من محافظات الجمهورية.

وأكد عبدالعزيز أن محافظة البحيرة استعدت جيدًا لهذا الحدث الديمقراطي، حيث قامت الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة بجولات ميدانية خلال الأيام الماضية على مختلف اللجان للتأكد من جاهزيتها، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالمراكز والمدن، تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ، وتم توفير مظلات وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ومولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار التصويت دون انقطاع.

الناخبين لجان الاقتراع مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

