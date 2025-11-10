توافد أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع في البحيرة

قال محمد عبدالعزيز، مراسل "إكسترا نيوز" من البحيرة، إن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة البحيرة، انطلقت وسط إقبال ملحوظ من الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان في التاسعة صباحًا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن اللجان شهدت توافد أعداد كبيرة من المواطنين قبل بدء عملية التصويت، في أجواء تنظيمية وأمنية مستقرة، وتستمر عملية الاقتراع حتى التاسعة مساءً اليوم وغدًا، ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التي تشمل عددًا من محافظات الجمهورية.

وأكد عبدالعزيز أن محافظة البحيرة استعدت جيدًا لهذا الحدث الديمقراطي، حيث قامت الدكتورة نهال بلبع محافظ البحيرة بجولات ميدانية خلال الأيام الماضية على مختلف اللجان للتأكد من جاهزيتها، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بالمراكز والمدن، تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ، وتم توفير مظلات وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ومولدات كهرباء احتياطية لضمان استمرار التصويت دون انقطاع.