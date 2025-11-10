قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
محافظات

كبار السن بمطروح يحرصون على الإدلاء بأصواتهم وسط مساعدة رجال الشرطة “صور ”

مساعدة كبار السن للادلاء باصواتهم
مساعدة كبار السن للادلاء باصواتهم
ايمن محمود

حرص عدد من كبار السن بمطروح على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية للعام الحالى 2025 .

وتوافد أعدد كبيرة من كبار السن للإدلاء بأصواتهم وسط مساعدة من رجال الشرطة لتيسير الوصول للجنة والإدلاء بأصواتهم .

وانطلقت صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت 5606 لجان فرعية أبوابها أمام الناخبين في 14 محافظة، تحت إشراف 70 لجنة عامة موزعة على مختلف الدوائر الانتخابية.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، والبحر الأحمر.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية تسير وفق خطة متكاملة تضمن انتظام التصويت وتوفير بيئة آمنة وميسرة للناخبين في جميع المقار الانتخابية، مع متابعة دقيقة لكافة الإجراءات التنظيمية لضمان النزاهة والشفافية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

